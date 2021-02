A közlekedők gyakorlatilag valamennyi megyében találkozhatnak valamilyen téli időjárási jelenséggel, sőt egyes megyékre több ok miatt

magas, narancssárga figyelmeztetés van érvényben.

Az előrejelzések alapján a közlekedők csütörtökön elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számíthatnak jelentősebb ónos esőre, de citromsárga figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Bihar megyére vonatkozóan is.

A legfrissebb érvényben lévő figyelmeztetések alapján elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható nagyobb mennyiségű havazás.

Békés, Csongrád-Csanád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye kivételével valamennyi megyében legalább 70 km/órás széllökések várhatóak. Sőt, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében akár 90 km/óra vagy a feletti viharos szél is jöhet a frontokkal együtt.

Ahol egyszerre intenzívebb havazás és nagyobb széllökések is várhatóak, ott a hófúvások kialakulásának is nagy esélye van. Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Vas megye kivételével ilyen jelenség bármelyik megyében kialakulhat. Mivel a legerősebb széllökések Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várhatóak, ezért ezekre a térségekre már narancssárga riasztás van érvényben.

Mindent összefoglalva a közlekedőknek az ország észak-keleti részein, vagyis Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve a hófúvásokban leginkább érintett területeken kell téliesebb időjárásra számítaniuk. Sőt, a csapadékos időjárás miatt felázott talaj nyomán már az éjszakai, hajnali órákban is

fákat döntött ki a viharos szél, így ilyen esetekre több megyében is számítania kell az autósoknak a nap folyamán.

Az ónos eső és a tapadó hó mennyiségétől és súlyától függően pedig kisebb–nagyobb ágak is letörhetnek, amelyek akár az úttestre kerülve a közlekedést is befolyásolhatják. Kidőlt fák, leszakadt faágak, rengeteg riasztás A havazás és az erős szél miatt éjféltől csütörtök reggelig csaknem száz káresethez riasztották országosan a tűzoltókat. Jellemzően letört ágak, kidőlt fák okoztak kisebb fennakadásokat, illetve több esetben árokba csúszott, elakadt járművek műszaki mentésénél kellett beavatkozniuk a tűzoltóegységeknek. Nógrád megye négy településén vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel, vagy akadozik az áramszolgáltatás, ezen kívül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is voltak szolgáltatáskimaradások. A katasztrófavédelem kiemeli: aki teheti, ónos eső, havazás, vagy hófúvás miatt érvényben lévő másodfokú, narancs riasztás ideje alatt ne induljon útnak. Ha az utazás elkerülhetetlen, megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival történjen ez. Az autóba tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot és vigyenek magukkal feltöltött mobiltelefont, tartalék ruhát, ásványvizet és valamilyen ételt hosszabb várakozás esetére. Akik a tömegközlekedést választják, számítsanak megnövekedett várakozási időre. Valamint kérik, mindenki használja a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t!

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ráadásul a rendkívül sok csapadék miatt

a Sajó is árad, így több útszakaszon is teljes útzár van érvényben.

Ezért arra figyelmezteti a közlekedőket a Magyar Közút, hogy a teljes kapacitás mellett végzett, folyamatos és ütemezett munkavégzésük mellett is lehetnek átmenetileg téliesebb útviszonyok egyes szakaszokon. Arra kérik a szakemberek az autósokat, hogy mielőtt útnak indulnak, előtte tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről és az alapján tervezzék meg esetleges utazásaikat. Ezt a legegyszerűbben a www.utinform.hu oldalon keresztül tehetik meg, de a társaság országos és megyei diszpécserei is állnak az érdeklődők rendelkezésére, elérhetőségeik megtalálhatóak az előbbi weboldalon.

A téli üzemeltetési munkákat a társaság meghatározott rend szerint, ütemezetten, első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a fő-, végül a mellékutakon végzi el és ezeket a köröket addig ismétli, amíg az időjárás és az útviszonyok indokolják. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy

ónos eső idején a megelőzésképpen kijuttatott síkosságmentesítő anyagokat is le tudja mosni az intenzívebb csapadék, míg hófúvások idején a munkagépek hiába takarítják le a burkolatról a havat,

a nagy erejű széllökések azt folyamatosan és azonnal vissza tudják hordani az úttestre. Ezért hatékonyan csak a szél és az ónos eső elállta után tudnak beavatkozni a szakemberek, de addig is mindent megtesznek az utak járhatóságáért. Ezért a legmagasabb készültségi fokozatot elrendelve, valamennyi humán- és gépi erőforrásának bevonásával, 3300 fővel, 850 hókotró munkagéppel, 130 hómaróval végzik 12 órás műszakokban, 0–24 órában a szükséges beavatkozásokat.

Extrém hideg, fehérbe borult tájak

A fentieken túl az Országos Meteorológiai Szolgálat arra is figyelmeztet, hogy a hóval borított, szélcsendes, felhőmentes északkeleti tájakon napnyugatát követően gyorsan zuhanásnak indul a hőmérséklet, kemény fagyokra (mínusz 15 Celsius alatti hőmérsékletekre) kell számítani.

Az Időkép.hu folyamatos tudósításában pedig arról számolt be, hogy országszerte több település is kifehéredett csütörtök reggelre. 4-5 centi hó hullott Edelényben, havazott Egerben, Salgótarjánban és a fővárosban, de Miskolc sem „úszta meg szárazon”:

