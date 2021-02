A kutyások sem dőlhetnek hátra az előttünk álló fagyos héten

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 850 munkagéppel, 130 hómaróval és 3300 emberrel készül az utak takarítására, tájékoztatta az InfoRádiót Pécsi Norbert, a társaság kommunikációs osztályvezetője. Valamennyi munkagépük, és valamennyi munkatársuk, aki a térüzemeltetésben dolgozik, a következő napokban 12 órás műszakban fog majd teljesíteni hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokat.

A 12. kerületi önkormányzat közben lezárta a Normafát, mert a jég miatt leszakadó ágak balesetveszélyessé tették a kirándulóhelyet. Az Erzsébet-kilátóhoz vezető útra pedig rádőlt egy fa.

A nagy hideg nemcsak a növényeket, hanem az állatokat is veszélyezteti,

hívta föl a figyelmet az InfoRádióban Seres Zoltán, az Orfeusz Állatvédő Egyesület elnöke, kiemelve, hogy a láncon való kutyatartás mindenképp kerüljék el az állattartók. Nagyon sokszor előfordul, hogy nincsen megfelelő kutyaház, rendszeresen cserélt ivóvíz, ami akár néhány perc alatt is befagyhat. Ezért azt naponta többször is cserélni kell langyos vízzel. Továbbá próbáljuk meg a külső kennelben tartott házi kedvenceket napjában többször is ellátni energiában gazdagabb tápanyaggal – tanácsolta a szakember. A sétáltatással kapcsolatban megjegyezte: a felsózott utak kerülendőek, miután az komoly marási sérüléseket okozhat az állatok mancsán. Lehetőség szerint valamilyen kutyatopánnal, illetve ruhával védjük a lakásban tartott házi kedvenceket,

a rendszeresen fürdetett állatok szőréről ugyanis hiányzik az a zsíros (faggyú) védőréteg, ami például a hideg széltő megóvná őket.

Az udvaron tartott kutyáknak pedig biztosítsunk fűtött kutyaházat, engedjük be őket a gárázsba, vagy egy olyan helyiségbe, ahol a nagy hideg nem éri őket intenzíven – tette hozzá.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közleményben tudatta, hogy a földgázellátás zavartalan. Télen a napi átlagos fogyasztás 50 millió köbméter, a tárolókban 4 milliárd 170 millió köbméter gáz van, ami 65,9 százalékos töltöttséget jelent.

