Magyar kosaraslány tiszteletére tanulta meg a magyar himnuszt egy amerikai zenekar - videó

Szörényi Laura egy év középiskolai, majd 5 év egyetemi tanulmányai alatt kosárlabdázott az Egyesült Államokban. A középiskolát Kentuckyban, majd a bányászváros Charleston következett, azután pedig négy év az 1900-as olimpia városában, Saint Louisban. Teljesítményét az évek alatt több díjjal is jutalmazták, ilyen a legjobb újoncnak járó Freshman of the year a WVSU színeiben, Saint Louisban pedig bajnoksága legjobbjai közé került be.

Laura megkönnyezte társai meglepetését, a magyar Himnuszt, amit az egyetemi zenekar az ő kedvéért tanult meg és játszott el az Illinois Springfield Egyetem elleni meccs előtt. Ez volt a magyar lány utolsó mérkőzése a csapat tagjaként. Laura búcsúzóul 22 pontot szórva győzelemre vezette a Tritonokat - írta a Nemzeti Sport.

A meglepetésről Laura azt mondta, már hozzászokott, hogy minden kosármeccs előtt elhangzik az amerikai himnusz, de amikor bemondták a hangosbemondóban, hogy most elsőként a magyart fogja eljátszani a zenekar, hirtelen fel sem fogta, mi történik, majd sírni kezdett.

"Eszméletlen érzés volt! Valószínűleg ezért is az utolsó meccsemen felszabadultan és nagyon ponterősen játszottam" - mondta a kozepsuli.hu portálnak Szörényi Laura.

Ezen a mérkőzésen a lány édesapja is ott volt, ő rögzítette a megható pillanatokat.