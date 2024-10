Fordulat a dunaföldvári gyilkosság ügyében

A teol.hu számol be arról hogy a támadó férfi azt mondta bírósági tárgyalása után, azért szúrta meg a 24 éves áldozatot – aki a lánya barátja volt – mert az rájuk rontott az éjszaka közepén.

A a lap helyszíni beszámolója szerint a gyanúsított férfi láthatóan megtörten, a lábát húzva sétált ki a bíróság épületéből. Úgy fogalmazott, nagyon nehéz napokon van túl, és most, hogy szabadon engedték, nem vágyik semmi másra, mint hazamenni a családjához, akiket – saját bevallása szerint – csak védeni próbált.

A férfi ügyvédje, dr. Duzs Edit szintén megszólalt. Arról beszélt, hogy "nem elégedettek a bíróság döntésével. Szerinte semmi ok nincs arra, hogy az ügyfelét bűnügyi felügyelet alá helyezzék". Azt szeretné elérni, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfi szabadlábon védekezhessen.

Dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője arról tájékoztatott, hogy a bűnügyi felügyeletet 40 napra szabta ki a bíró.

A döntés értelmében pedig a gyanúsított ez idő alatt nem hagyhatja el Tolna vármegyét.

A helyi újságírónak sikerült beszélnie egy idős nővel is, aki Dunaegyházán – ugyanott, ahol az áldozat is élt – lakik. Ő arról számolt be, a fiatal férfit mindenki zárkózottnak ismerte a faluban, és szinte alig látták a településen. A megszólaló szerint az azóta elhunyt férfi börtönben is volt, nagyjából egy évig nem látták őt a településen. Az asszony azt is elmondta, úgy tudja, azért kezdett tombolni azon a végzetes éjszakán, mert nem tudta megemészteni, hogy későbbi támadójának lánya szakított vele.

A kést rántó férfiről mindenki úgy számolt be, hogy rendes embernek ismerték, aki családfenntartóként fuvarozó cégeknél dolgozott.