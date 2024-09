Úrrá lettek a hatalmas vasi erdő- és tarlótűzön

Az oltás utómunkálatait végzik a tűzoltók Vas vármegyében, ahol Csönge térségében csütörtökön előbb az aljnövényzet, illetve a bozótos kapott lángra. A tűz később a közeli fenyőerdőt is elérte, az érintett terület nagysága 250 hektár volt - közölte az MTI-vel a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Balogh Eszter főhadnagy elmondta: a tüzet csütörtök éjfél előtt néhány perccel körülhatárolták, a helyszínen azóta is dolgoznak, jelenleg 14 szerrel 38 tűzoltó végzi az utómunkálatokat. Még izzó részeket hűtenek, azt szeretnék megelőzni, hogy a területen újraéledjen a tűz. Hozzáfűzte: a sárvári erdészettől és az Őrségi Nemzeti Parktól is érkeznek majd szakemberek, akik terepjárókkal járják be a területet, segítve a kutatást, illetve a drón is újra felszállt, így a magasból is figyelik a fejleményeket. Balogh Eszter szerint az utómunkálatok hosszabb ideig is eltarthatnak.