Kiderült, melyik pártcsaládhoz csatlakozik a Fidesz az EP-választások után

A Fidesz a júniusi európai parlamenti választások után belép a Giorgia Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládjába. Orbán Viktor az Európai Unió csütörtöki, brüsszeli csúcstalálkozóját, valamint az olasz miniszterelnökkel való egyeztetését követően több olasz sajtóorgánumnak is megerősítette ezt a szándékot – értesült a Hír TV.

A pártcsalád tagja többek között a Jaroslaw Kaczinsky vezette lengyel Jog és Igazságosság, a cseh Polgári Demokrata Párt, a spanyol Vox, valamint a Svéd Demokraták is. A hírcsatorna beszámolója szerint Orbán Viktor csütörtöki nyilatkozatában úgy fogalmazott: bár a Fidesz több témában is azonos állásponton van az ECR-hez tartozó pártokkal, vannak olyan kérdések is, amelyekben a magyar kormánypárt nem ért egyet velük.

Az egyik ilyen kiemelt téma például Ukrajna fegyverekkel való segítése az Oroszország elleni háborúban, melyet nem támogat a magyar kabinet.

A Fidesz hosszan elhúzódó viták után 2021 márciusában hagyta el az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióját, a kisebbik magyar kormánypárt, a KDNP viszont azóta is tagja ennek a pártcsaládnak.