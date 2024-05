Több mint 95 ezer 18-65 ébv közötti ukrán féfi menekült Csehországba eddig. A prágai kormány most megvonná a támogtaást azoktól, akik nem akarnak visszatrni a hazájukba, hogy katonai szolgálatot teljesítsenek.

Erről Jan Lipavský cseh külügyminiszter beszélt a Kyiv Post című angol nyelvű ukrán újságnak. Mint mondta, Csehország régóta befogadja és ellátja az ukrán menekülteket, de nem fogja támogatni azokat, akik megpróbálják elkerülni a hazafias kötelességüket"

