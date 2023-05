16 millió eurót kaphatnak a magyar gazdák - a nap hírei

November 25-ig meghosszabbíthatja a veszélyhelyzetet a kormány, miután erre felhatalmazást kapott az Országgyűléstől. Az előterjesztés szerint a hosszabbításra az orosz-ukrán háború okozta humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez van szükség. Az ellenzéki pártok szerint a módosítás a kormány hatalmának bebetonozását szolgálja.

Az Országgyűlés döntött arról is, hogy azonnali hatállyal fel kell függeszteni azt a végrehajtót, aki szándékos bűncselekmény miatt áll büntetőeljárás alatt. A jogszabály értelmében a felfüggesztett végrehajtó nem gyakorolhatja a kari tisztségéből eredő jogait.

Elfogadta az Európai Bizottsággal egyeztetett igazságügyi csomagot a parlament. A törvény június 1-jén lép hatályba. Az uniós források felszabadításához szükséges vállalások értelmében a kormány megerősíti az Országos Bírói Tanácsot és további feltételeket határoz meg arra, ki lehet a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A javaslat a törvényalkotási bizottság révén jelentősen módosult, miután Varga Judit igazságügyi miniszter bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottsággal az igazságügyi csomagról a kohéziós forrásokhoz és a helyreállítási alapokhoz való hozzájutás érdekében.

16 millió eurót kaphatnak a magyar gazdák abból a keretből, amit Kelet-Európai tagállamoknak juttat az Európai Bizottság, hogy kompenzálja a Ukrajnával határos tagállamokban a terményimport okozta problémákat. A Bulgáriával, Magyarországgal, Lengyelországgal, Romániával és Szlovákiával kötött megállapodást követően a Bizottság előterjesztette a 100 millió eurós támogatási intézkedésre vonatkozó javaslatát. Ezzel párhuzamosan az érintett országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy feloldják az Ukrajnából származó búzára, kukoricára, repcemagra és napraforgómagra vonatkozó egyoldalú intézkedéseiket.

Dróntámadás érte a Kremlt az éjszaka. Moszkva szerint a célpont az orosz elnök volt, az elkövető pedig Ukrajna. Az orosz elnöki hivatal közlése szerint a drónokat az orosz védelem semlegesítette. Ugyanakkor videófelvételek tanúsága szerint az egyik szerkezet becsapódott egy épületbe és tüzet okozott. Vlagyimir Putyin a támadás idején nem Moszkvában tartózkodott. Nem sokkal az eset nyilvánosságra kerülése után a moszkvai önkormányzat betiltotta a civil drónok alkalmazását a fővárosban. Az ukrán elnök sajtótitkára azt mondta: Kijevnek nincs információja a történtekről.

Drón miatt égett ki egy orosz üzemanyagraktár a stratégiai fontosságú Kercsi-híd közelében is. Az átkelő Oroszország szárazföldi részét köti össze a Krím-félszigettel.

Ukrajna NATO-csatlakozását sürgette az ukrán elnök az északi országok Helsinkiben tartott csúcsértekezletén. Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy az ukrán erők nemsokára ellentámadást indítanak az orosz csapatok ellen. Ukrajna elnöke hangsúlyozta: biztos benne, hogy a nyugati államok az ellentámadás után korszerű harci repülőgépekkel látják el az ukrán hadsereget.

Szerbiában 8 gyerek és egy biztonsági őr is meghalt a belgrádi iskolai lövöldözésben. Egy 14 éves diák az egyik általános iskolában kezdett lövöldözni. A hatóságok az elkövetőt és apját is őrizetbe vették, aki több fegyvert is tart széfben. A szerb belügyminisztérium közölte: a tanuló nem sokkal a tanítás kezdete után, valószínűleg apja pisztolyával lőtt rá a diákokra és az iskola biztonsági személyzetére. Szerbiában háromnapos gyászt hirdettek.

Ismét az oktatásért tüntettek Budapesten, a szervezők pedig bejelentették, hogy népszavazást kezdeményeznek. A hétigenesnek nevezett népszavazás témái között szerepel a pedagógus alapilletmény 50 százalékos növelése, az önálló oktatási minisztérium létrehozása, a sztrájktörvény eltörlése, a státusztörvény elutasítása és Pintér Sándor belügyminiszter távozása is.

Segítséget vár az élelmiszeripari beszerzési árak csökkentéséhez az Országos Kereskedelmi Szövetség a kötelező akciózás júniusi bevezetése előtt. Az OKSZ a gazdaságfejlesztési tárcával tartott egyeztetés után hangsúlyozta: a fogyasztói árak csökkentése, az infláció letörése jellemzően ott vált lehetővé, ahol a magyar élelmiszeripar belföldi átadási árai csökkentek.

A héten indul a budapesti online szavazás, amelyben két kérdés kapcsolódik a Lánchídhoz. Az egyik a kormány hozzájárulási ígéretének betartásáról, a másik az átkelő forgalmi rendjéről szól - jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán azt mondta: a terveknek megfelelő ütemben zajló felújítás költségeiből a kormány által vállalt 6 milliárd forintból még egyetlen forint sem érkezett meg.

Mentesítené a regisztráció alól a háztartási kutakat a kormány. A javaslat azokra a kutakra vonatkozik, amelyeket nem védendő területeken fúrtak, és nem mélyebbek mint 50 méter. A feltételnek megfelelő, 2024 előtt engedély nélkül fúrt és ásott kutakat engedélyezettnek veszik. A honlapon most közzétett tervezetet május 10-ig lehet véleményezni.