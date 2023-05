Üzemanyagraktár lángol a krími híd közelében – videók

A tűzről egy orosz tisztviselő beszélt, az eset néhány nappal azután történik, hogy Moszkva Ukrajnát hibáztatta egy szevasztopoli olajraktárt felgyújtó támadásért - írja a Reuters.

Az orosz közösségi médiában közzétett videókon lángok és fekete füst gomolygott a gyúlékony feliratú, piros figyelmeztetéssel ellátott nagy tartályok fölött. A Reuters a híradás és a képek, illetve videók valódiságát sem tudta megerősíteni.

"A tüzet a legmagasabb fokozatba sorolták"

- közölte Venjamin Kondratyev, az Ukrajnával szemben az Azovi-tengeren túl fekvő Krasznodar régió kormányzója a Telegramon. Áldozatok nincsenek híradása szerint.

Kondratyev elmondta, hogy a tűz Volna faluban tört ki, mely közel van a Kercsi-szoroson átívelő krími hídhoz. Ez a híd jelenti a kapcsolatot a félsziget és Oroszország között.

The Smoke from the Fuel Depot Fire near the Port City of Taman seen from near the Kerch Strait Bridge in Russian-Occupied Crimea. pic.twitter.com/MjCDDP1SIx — OSINTdefender (@sentdefender) May 3, 2023