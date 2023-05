Nyolc diák és egy biztonsági őr halt meg szerdán egy belgrádi általános iskolában, amikor egy hetedikes diák lövöldözni kezdett – közölte a szerbiai belügyminisztérium, és egyben arról tájékoztatott, hogy a sebesült tanárnőt, valamint további hat diákot kórházban ápolnak.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy a sebesült tanárnő is elhunyt.

A szerbiai belügyminisztérium közleménye szerint a 14 éves fiú nem sokkal a tanítás kezdete után lőtt rá a gyanú szerint édesapja pisztolyával a diákokra, a tanárokra és az iskola biztonsági személyzetére. A rendőrök elfogták, a lövöldözés indítéka még ismeretlen.

A fiatalkorú elkövető egyik osztálytársának édesapja az N1 regionális hírtelevízió belgrádi irodájának nyilatkozva mondta el, hogy a lánya kiszaladt a teremből, amikor az egyébként eminens tanuló osztálytársa kifejezéstelen arccal lövöldözni kezdett a történelemórát tartó tanárra és a többi diákra.

A kórházi tájékoztatás szerint a sebesülteket ellátták, egyikük még életveszélyes állapotban van.

Az alábbi felvételen a feltételezett elkövetőt hozzák ki a rendőrök az iskola épületéből:

