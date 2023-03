Durva hétfő követi a nyugodt vasárnapot

Vasárnap kezdetben sok napsütésre van kilátás, de hajnalban, reggel délnyugaton pára- és ködfoltok előfordulhatnak - írja az időkép. Napközben nyugat felől felhők érkeznek. A Dunától keletre számíthatunk naposabb időszakokra, miközben nyugaton, északnyugaton eleredhet az eső a délután második felében. Estétől a Dunántúlon egyre nagyobb területen számíthatunk csapadékra. A nyugati, majd a délire-délnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0-7, délután 15-20 fok várható.

Hétfőn jelentős lehűlést hozó hidegfront halad át fölöttünk, napközben így nyugat felől egyre többfelé felszakadozik a zárt felhőzet, legtovább keleten eshet, a front mögött pedig a felhőátvonulásokból záporok, néhol zivatarok alakulhatnak ki. Ezen a napon még 8 és 14 fok között alakulnak a maximumok, de az erős, többfelé viharos északnyugati szélben ennél lényegesen hidegebbet érezhetünk. A középső tájakon és a Dunántúlon

nem lesznek ritkák a 60-70 km/órát meghaladó széllökések, sőt nem egy helyen 80 km/óránál is erősebb szél fújhat.

Kedden is marad az erős, viharos szél, a Dunántúlon ismét nagy területen lehetnek 70 km/óránál erősebb lökések. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, hajnalban sajnos többfelé fagy veszélyeztetheti a virágzó gyümölcsöseket, különösen a szélvédett északi, északkeleti tájakon, ahol -5 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Napközben sem lesz melegebb 5-9 foknál. A napsütést gyorsan vonuló gomolyfelhők zavarhatják, melyekből szórványosan alakulhatnak ki záporok, hózáporok, helyenként jégdarazáporok. Ezen a napon hózivatarra is van esély

Szerdán még többfelé lehet fagyos a reggel, majd napközben egy melegfront érkezik, enyhülés kezdődik.

