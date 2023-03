Februárban 25,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben - a nap hírei

Februárban 25,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, ami megfelel az előzetes várakozásoknak. Egy hónap alatt 0,8 százalékos volt a növekedés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. Az élelmiszerek ára 43,3 százalékkal nőtt, ezen belül leginkább a tojás, a tejtermékek, a vaj, a sajt és a kenyér drágult. A háztartási energia ára 49 százalékkal nőtt. A Portfolio arra hívja fel a figyelmet, hogy ezzel valószínűleg a januári infláció volt a csúcs, komolyabb csökkenés viszont csak az év második felében várható.

Negatív gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre 2021-ben a kormány, és egyelőre nem tudni, idén is marad-e ez az eltévesztett út– mondta az Országgyűlésben az MNB elnöke. Matolcsy György a 2021-es üzleti jelentés ismertetése után elmondta: a kormánynak az előző 10 évvel ellentétben ezúttal nincs célja a következő 10 évre. Úgy vélte: reform nélkül nincs fenntartható felzárkózás, emellett fájónak nevezte, hogy elmaradt az oktatási és egészségügyi reform. Arról is beszélt, hogy az ársapkák rontották az inflációs helyzetet, mintegy 3-4 százalékkal, ami abból fakad, hogy az élelmiszeripar termelékenysége a második legalacsonyabb az unióban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a növekedésben több ország, köztük Románia is lehagyta Magyarországot.

Az extraprofitadók fokozatos kivezetéséről beszélt az Indexnek adott interjúban a pénzügyminiszter. Varga Mihály a jövő évi költségvetés előkészítésével kapcsolatban azt mondta: a bankrendszer és a gyógyszeripar adóterhét mindenképpen csökkenteni fogják, de van, ahol gyorsabb, van, ahol lassabb kivezetésre van kilátás. Beszélt arról is, hogy az idei büdzsé fő eleme a rezsivédelem volt, amit továbbra is garantálnak a lakosságnak és a vállalkozások egy részének. A tárcavezető úgy fogalmazott: a jövő évi büdzsében is a rezsivédelemre kell helyezni a hangsúlyt, de fontos lesz a honvédelem is. Kiemelte: a kormánydöntések után júniusban már a parlamentnek kell tárgyalnia a tervezetet, hogy júliusban elfogadható legyen a 2024-es költségvetés.

Már 15 ezer orvos nyilatkozott arról, hogy a Magyar Orvosi Kamara tagja marad - olvasható a kamara Facebook-oldalán. A parlamentben múlt héten döntöttek arról, hogy kamarai tagság nélkül is végezhető orvosi tevékenység. Takács Péter egészségügyi államtitkár a Magyar Nemzetnek azt mondta: szerinte a kötelező orvoskamarai tagságot megszüntető törvény az orvosokat védi, az új ügyeleti rendszer pedig az eddiginél sokkal jobb feltételeket teremt számukra.

A magyar védelmi iparnak az elkövetkező években be kell kapcsolódnia az európai vérkeringésbe - jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Európai Unió védelmi minisztereinek találkozóján vett részt Stockholmban. A megbeszélés kiemelt témája az ukrajnai háború volt. Kétoldalú egyeztetéseket folytatott a svéd és a finn védelmi miniszterrel is. Kiemelte: mindkét tárgyaláson a NATO-csatlakozás ratifikációja került előtérbe, amellyel kapcsolatban biztosította partnereit arról, hogy a magyar kormány a kezdetektől fogva támogatja országaik csatlakozását.

Egymilliárd euró értékű közös lőszeradományt sürgetett a háborúban álló Ukrajnának Stockholmban, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell az EU-tagországok védelmi minisztereinek informális találkozója után azt mondta, reméli, hogy a szállításról már az uniós külügyminiszterek március 20-i találkozóján sikerül egyezségre jutni.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Kanada a katonák kiképzésével megmentette Ukrajnát. Ursula von der Leyen az ottawai parlamentben köszönetet mondott Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek, amiért együttműködik Ukrajna megsegítésében. Ursula Von der Leyen tisztségében először tesz hivatalos látogatást az észak-amerikai országban. Pénteken Joe Biden amerikai elnökkel is találkozik Washingtonban.

A gabonamegállapodás meghosszabbítását sürgette Kijevben az ENSZ-főtitkár és az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij Kijevben tárgyalt António Guterressel. Az ukrán gabona exportjáról szóló nemzetközi gabonaegyezmény a legutóbbi hosszabbítás szerint március 18-án lejár, és egyelőre nem lehet tudni, hogy sikerül-e meghosszabbítani. Az ENSZ főtitkára harmadik alkalommal látogatott el Ukrajnába az Oroszország által tavaly februárban indított háború kezdete óta.

Bahmut keleti része orosz kézre került a Wagner csoport alapítója szerint. Jevgenyij Prigozsin a Telegramon azt írta, hogy csapatai ellenőrzik a város egyik felét. Bahmut fontos közlekedési csomópont a Donyec-medencében harcoló ukrán csapatok ellátásában. Közben az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről jelentettek ukrán tüzérségi támadást. A Donyeck város déli részén lévő lakóövezetben négy civil megsebesült.

A nők védelmének fokozását sürgette a fegyveres konfliktusok idejére az ENSZ nőügyi szervezetének főigazgatója. Sima Bahous a világszervezet Biztonsági Tanácsában úgy fogalmazott: annak ellenére, hogy az ENSZ 2000-ben ezért határozatot hozott, a nők továbbra is a háború elsődleges áldozatai, és nincs megfelelő képviseletük a diplomáciai tárgyalásokon. A főigazgató megállapította, hogy az azóta eltelt több mint húsz évben a nők fontos előrelépéseket tapasztalhattak a nemek közti egyenlőség területén.