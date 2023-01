Gémesi György: politikai alapon kapják a rezsitámogatást a települések

Gémesi György szerint körülbelül 800 milliárd forint az a többletigény, ami a gáz-, a villany- és a távfűtés árának emelése kapcsán jelentkezhet az önkormányzatok részéről, miközben a rendeleti úton megváltoztatott költségvetés lényegében 144 milliárd forintot hagyott jóvá erre a célra; 44 milliárdon a 10 ezer fölötti, 100 milliárdon a 10 ezer alatti települések osztozhatnak.

A pénzt normatív alapon osztják szét, amiben – a kormány képviselőinek nyilatkozatai alapján – adóerőképességi, de szubjektív szempontok is szerepet játszanak – tette hozzá a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, aki az utóbbit túl szembetűnőnek érzi, hiszen a teljes összeg 10 százalékát (3,2 milliárdot) Debrecen városa kapj, de Kaposvár is 800 millióra számíthat, míg mások jóval kevesebbre. Hasonlóan nagy a szórás a budapesti kerületek esetében is: Csepel önkormányzata 762 millió forintra jogosult, míg a 3. és a legnépesebb 11. kerület egy fillért sem kap. (Korábban az ATV-nek Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt nyilatkozta, hogy a kimaradt kerületek vezetői nem egyeztettek Láng Zsolt kormánybiztossal a lehetséges támogatásról.)

Újfent kiemelte, hogy a települések a töredékét kapják meg a szükséges forrásoknak, hiszen 8-10-szeres gázárat kell fizetniük, de még a januártól érvényes 7-8-szoros távhőár is „brutális” többletköltséget jelent. Gémesi György szerint főként azok az önkormányzatok vannak most nehéz helyzetben, amik nemcsak a település lakóinak, hanem egy térségnek szolgáltatnak. Ilyenek lehetnek a kerületek, vagy a járásközpontok.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke hozzátette: nagyon nehéz sommásan véleményt mondani az elosztásról, de az biztos, hogy az összeg töredéke annak, ami a településeknél többletforrásként jelentkezik, másrészt szubjektív szempontok is szerepet játszottak a döntéseknél. „Párton belül is, tehát a fideszes önkormányzatokon belül is a nagyobb lobbierők hatása érzékelhető ezeknél a településeknél” – fogalmazott. Fidesz: aki egyeztetett, kapott Negyvennégy milliárd forint kormányzati támogatást kapnak rezsiköltségeikhez a 10 ezer lakos feletti települések és fővárosi kerületek - jelentette be a közép-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Láng Zsolt közölte: a támogatást az alapvető közszolgáltatások fenntartására adja a kormány az ukrajnai háború és a brüsszeli szankciók miatt kialakult gazdasági helyzetben. Emlékeztetett: a kormány már korábban döntött arról, hogy a 10 ezer lakosúnál kisebb településeknek 32 milliárd forint támogatást nyújt megemelkedett energiaköltségeikhez. A kormány minden erejével támogatja a helyhatóságok mindennapi normál működését, és bízik abban, hogy ez a segítség elég lesz a téli-tavaszi hónapokra az önkormányzatoknak - tette hozzá a kormánybiztos.

Láng Zsolt a támogatásokról azt mondta: pártállástól, politikai hovatartozástól függetlenül minden magyar településnek igyekeznek segíteni. A kormánybiztos közölte, a több mint 10 ezer lakosú települések vezetőivel egyenként egyeztettek, csak azokkal nem, amelyek vezetői nem mentek el a megbeszélésre. Megvizsgálták a többi között a települések anyagi helyzetét, energiabeszerzési szerződéseit, azok lejártát. A támogatás odaítélésének nem volt feltétele az önkormányzati takarékossági program, de ennek, úgy látja, maguktól eleget tettek a helyhatóságok. Azzal kapcsolatban, hogy a Demokratikus Koalíció bejelentette, fővárosi polgármesterei pert indítanak, arra hivatkozva, hogy Orbán Viktor miniszterelnök "politikai bosszúból megtagadta a kerületek rezsitámogatását", Láng Zsolt azt mondta, ez komolytalan lépés. Kiemelte: látszik az odaítélt támogatásokból, hogy pártállástól függetlenül minden önkormányzat kapott segítséget. Csak azok nem - mondta -, amelyek vezetői nem mentek el az erről szóló egyeztetésre, nem kértek segítséget. Ezek a kerületek vagy olyan jól állnak, hogy nem kell nekik a támogatás, vagy nem akarnak segítséget nyújtani az ott élőknek - fogalmazott a kormánybiztos, hozzátéve: szomorú, hogy fontosabb volt ezen kerületvezetőknek a pártközpont utasítása, mint a kerületi lakók. Láng Zsolt elmondta azt is, hogy Balla György miniszteri biztos 137 vidéki, ő maga pedig 17 budapesti kerület vezetőjével tárgyalt a támogatásról.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt