Niedermüller Péter a "különutas" tárgyalásról: legközelebb is így fogok eljárni

Mint arról az Infostart is beszámolt, a rezsitámogatásból nem részesült hat ellenzéki vezetésű budapesti kerület. Ők együtt akartak tárgyalni a pénzről Láng Zsolttal, Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossal. De akkor hogyan maradhatott ki ebből Niedermüller Péter, a VII. kerület vezetője?

A DK-s politikus a Telexnek elmondta: úgy véli, minden kerület elkérte az ősszel a kormány által kért takarékossági tervet, ők biztosan. "Az öt DK-s kollégám aztán leegyeztette egymás közt, hogy ők közösen akarnak részt venni a tárgyaláson, de nekem akkor már volt időpontom.

Néhány órával a találkozó előtt szóltak, én meg úgy voltam vele, hogy olyat nem játszunk, hogy az utolsó percben lemondom.

Azt pedig csak nagyon halkan teszem hozzá, hogy én nem egészen értem, miért kellett volna közösen menni. Ne vegyék önfényezésnek, de nekem biztosan van annyi integritásom, hogy olyat nem csinálok, ami a felfogásommal ellentétes. Nyugodt szívvel le tudok ülni Láng Zsolttal tárgyalni, és ebből még nem következik az, hogy egyetértenék a politikai nézeteivel" - magyarázta Niedermüller Péter.

Bár a kapott 300 millió forint a kerület költségvetéséhez képest elenyésző nagyságú, ezzel együtt 600 millióra nőtt a befizetendő szolidaritási hozzájárulás, illetve a kerület éves költségvetése nagyságrendileg 40 milliárd forint, az összes önkormányzati intézményt beleszámítva, 1,2-1,3 milliárd forinttal nőttek a kiadásaik az elszálló energiaárak miatt, a támogatást nem morzsának, könyöradománynak tekinti. Inkább úgy fogja fel, hogy sikerült valamit visszaszerezni mindabból, amit az elmúlt években elvettek tőlük.

"A kollégáimnak is megmondtam, hogy én legközelebb is így fogok eljárni."

Múlt hét végén a DK-s polgármesterek frakcióülésén szó volt erről a témáról is, ahol, bár nem volt mindenki boldog, éles kritikát nem kapott. A DK-központból pedig semmifajta visszajelzést sem, se pozitívat, se negatívat. Bulinegyed, átmenő forgalom kitiltása



A bulinegyedben a lakók éjszakai nyugalmát zavaró, például a szórakozóhelyek előtt az utcán beszélgető-cigarettázó emberek okozta problémával kapcsolatban elmondta: a budapesti rendőrfőkapitánnyal folyamatos az egyeztetés. A legutóbbi fejlemény, hogy megígérték, ezentúl péntek-szombat-vasárnap odaküldenek még 24 rendőrt a központi állományból. "Ugyanakkor muszáj egyszer valahol valakinek kimondania, hogy nem tudjuk megszüntetni, felszámolni és sóval behinteni a bulinegyedet." Nehéz megtalálni az egyensúlyt - mondta a kerületvezető.Forgalomszervezés: "Az én nagy álmom az, hogy Belső-Erzsébetvárosban ne legyen átmenő forgalom. Én értem, hogy a szomszédos kerületekben meg amiatt panaszkodnak, hogy átnyomom a parkoló autókat hozzájuk, de ezért mondom folyamatosan, hogy találjunk már ki erre egy fővárosi koncepciót" - ismételte meg álláspontját Niedermüller Péter. Továbbra is megvalósíthatónak tartja, hogy egyszer védett övezet legyen a Klauzál tér – Károly körút – Wesselényi utca – Király utca közti rész, szerinte a január 2-ával életbe léptetett korlátozott áthajtási pontok már ezt a célt szolgálják. Igaz, emiatt most "hatalmas cirkusz van" a taxiszövetséggel, mert nem hajlandóak beengedni őket ezeken a pontokon. "Már csak azért is, mert pontosan tudjuk, hogy a taxisok között vannak olyanok, akik aktív résztvevői a kábítószer-kereskedésnek. (.) Tudjuk, hogy amikor egy taxi köröz a Kazinczy környékén, akkor nem azért köröz, mert utasra vár, hanem hogy adott alkalommal kiadja azt, amit kell." Úgy látja, az átmenő forgalom kitiltása ebben a ciklusban már biztosan nem fog teljes mértékben megvalósulni, ezt az évet egészen biztosan arra kell szánni, hogy a most bevezetett intézkedések működjenek.

