Láng Zsolt: a kormány pártállástól függetlenül segített az önkormányzatoknak

Hétfőn jelentette be a Miniszterelnökség, hogy a korábbi tízezer lakos alatti településeknek adott kormányzati támogatás után most a tízezer lakos feletti városok és fővárosi kerületek energiaár-emelkedés miatti támogatásáról döntött mintegy 44 milliárd forint értékben. A kormany.hu oldalon közzétett lista szerint 138 városi és 17 kerületi önkormányzatnak juttatnak támogatást. A fővárosi önkormányzat semmit sem kapott, és a 23 budapesti kerületből hat szintén nem szerepel a megsegítettek listáján (III., IV., IX., XI., XV., XVIII.).

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes az önkormányzatok rezsitámogatása kapcsán az InfoRádiónak azt mondta, bízik abban, hogy január 10-ig lesz egy második körös döntés. Arra is kitért, hogy a Városházán egyeztettek Láng Zsolt kormánybiztossal, ami szerinte korrekt, szakmai légkörben zajlott.

Láng Zsolt az InfoRádióan úgy nyilatkozott, hogy a tízezer fő alatti települések a pénzügyminisztériumi adatok szerint 32 milliárd forintot kapnak, míg 44 milliárd forintot a tízezer fő feletti települések. Utóbbiaknál minden egyes településvezetővel egyeztettek, mert nagy különbségek vannak a szerződések, a tartalékok és az energiaszolgáltatók tekintetében.

"A rezsitámogatás azért kell, mert a háború és az elhibázott európai uniós szankciók miatt az energiaárak irreálisan magasak" – jelentette ki Láng Zsolt, hozzátéve, hogy a kormány ezzel a magas árakkal küzdő családokat próbálja kompenzálni. Szerinte az önkormányzatoknak szintén problémát okoznak az energiaárak a kötelező feladatok ellátásban, ezért a kormány ebben is segít.

A kormánybiztos kifejtette: a kormány a kötelező feladatok ellátására adja ezt a támogatást, ezen belül arra tudják fordítani, ahol erre a legnagyobb szükség van.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gémesi György azt mondta az InfoRádióban, hogy szubjektív döntések születtek, a Demokratikus Koalíció pedig feljelentette az államot.

"A DK feljelentését nem is tudom értelmezni, amit pedig Gémesi György mondott, abban igazságtalanságot érzek

– reagált Láng Zsolt. Szerinte a mostani nehéz helyzetben minden szinten össze kellene fogni, és "nem a balhét" és az "állandó politikai feszültséget" kell keresni. A kormány pártállástól függetlenül segített minden olyan önkormányzatnak, amely hajlandó volt szóba állni a vele.

Példaként Szegedet és Erzsébetváros említette, hogy például Niedermüller Péter DK-s polgármester, a kerülete mégis több mint háromszázmillió forint segítséget kapott. Soproni Tamás, Horváth Csaba vagy Őrsi Gergely sem fideszes kerületvezető Budapesten, de az általuk vezetett önkormányzatok több száz milliós támogatást kaptak.

Láng Zsolt szerint a DK-s polgármesterek az egyeztetésben csak politikai lehetőséget láttak.

"Nagyon sajnálom, hogy ebben a kérdésben nem sikerül legalább együttműködnünk"

– mondta.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes kifogásolta, hogy a főváros nem részesült a támogatásban, miközben Budapesten is komoly közfeladatok ellátása van az önkormányzat kezében. Láng Zsolt erre úgy reagált, hogy a kormány a lehetőségeihez mérten az önkormányzatok megsegítésére adott pénzt, de ebből a körből a megyék és a főváros is kimaradt. Meg kell vizsgálni a további segítségre való lehetőségeket, de az Európai Uniótól érkező pénz megérkezésétől is függenek a további támogatások.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán