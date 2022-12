Akár 17 százalékkal emelkedhet a minimálbér - a nap hírei

Akár 17 százalékkal emelkedhet a minimálbér és 300 ezer forint fölé a szakmunkás bérminimum – értesült a napi.hu. A portál úgy tudja: új javaslat került az asztalra az érdekképviseletek és a munkáltatók közötti tárgyalásokon. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér bruttó 200 ezerről 235 ezer forintra nőne, a garantált bérminimum 260 ezerről januártól 293 ezer 800 forintra emelkedne, júliustól pedig elérné a 301 ezer forintot. A felek a jelenlegi egylépcsős, 15 százalékos emelésbe eddig nem mentek bele, mert a kormány nem lát lehetőséget a jövő évi költségvetésben az újabb munkáltatói járulékcsökkentésre.

Magyarország felmentést kér az üzemanyagok jövedéki adójának megemelése alól. A Világgazdaság úgy tudja: a kormány derogációs kérelmet nyújtott be az Unióhoz, amelyben 2023 végéig kér felmentést az adóminimumok teljesítése alól, vagyis az üzemanyagok jövedéki adója emelésének kötelezettsége alól. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a magyar fél kérését, akkor az adó mértéke 32 forint 50 fillérrel emelkedhet.

Mintaper indulhat a kormány veszélyhelyzeti rendelkezései miatt. A Demokratikus Koalíció az Alkotmánybírósághoz is fordul, mert úgy ítéli meg, hogy a kormány veszélyhelyzeti rendeletei sok esetben jogi értelemben indokolhatatlanok és súlyosan sértik a hatályos törvényeket. Bodnár Zoltán volt MNB-alelnök, a DK árnyék-kormányának pénzügyminisztere Ujhelyi István EP-képviselő közösségi oldalán példaként említette, hogy a kormány nemrég kiterjesztette a kamatstopot a pénzügyi intézményi befektetők betéteire és a húszmillió forintnál nagyobb lakossági betétekre is. Ujhelyi István kijelentette, hogy az ügyben ő is megteszi a szükséges lépéseket: mivel a jegybankok függetlensége az Európai Unió alapműködését érintő sarkalatos jogállami kérdés.

Magyarország adóügyi megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal. A pénzügyminiszter Facebook-posztban jelentette be, hogy a megállapodásnak köszönhetően hatékonyabb lesz a magyar és az amerikai adóhatóságok közötti adatcsere, tovább csökkenhet az adóelkerülés mértéke. Varga Mihály hangsúlyozta: a cél az, hogy a tisztességes adózókat megvédjék, a visszaélőket kiszűrjék.

Már több mint százezer szülő kitöltötte az oktatási konzultáció kérdéssorát december 1-je óta - mondta a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra a kormány Facebook-oldalán felidézte, hogy a kérdőívek érintik a leckeírásra fordított időt, a magánórákat, de az iskolai értékelést is. Hangsúlyozta, hogy minden szülő véleménye számít, ezért arra biztatott mindenkit, hogy december 15-ig éljen a kitöltés lehetőségével.

Átadták a felújított fővárosi Blaha Lujza teret. Az eseményen Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy az eső ellenére szép ez a nap, mert komoly adósságot jöttek törleszteni. Úgy fogalmazott, hogy a város közepén egy liget jött létre, amely tavasszal látszani fog. Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy nagyon más lett a Blaha Lujza tér, amely 55 év után végre méltó a nevéhez, a múltjához.

Az időjárási előrejelzések alapján a téli szezon első országos havazására lehet számítani a hétvégén, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hófúvásra és téliesebb útviszonyokra figyelmeztet. Közleményükben azt írták: minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek majd a következő napokban, ahol lehet, ott előszórási, munkákat is végeznek. A közútkezelő ezért arra kér mindenkit, hogy a következő napokban még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és csak a téli közlekedésre alkalmas járművel induljanak útnak.

Meghalt a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte anyját, majd túszul ejtett két embert a németországi Drezdában - közölte a város rendőrsége. A bevásárlóközpontot a túszejtés hírére kiürítették, a téren zajló karácsonyi vásárt bezárták. A Bild című német napilap beszámolója szerint egy fegyveres ember agyonlőtt egy nőt, ezután berontott az egyik helyi rádióállomásra. Itt több lövést is leadott, s ezt követően menekült be a bevásárlóközpontba, ahol több embert is túszul ejtett. Nem sokkal később közölték, hogy a túszdráma vérontás nélkül lezajlott: a túszokat sértetlenül kimenekítették. A drezdai rendőrség később közölte: a gyanúsított a műveletben meghalt. A 40 éves férfi halálos sérüléseket szenvedett, miközben a túszokat kiszabadították.

Magyar játékos ért el telitalálatot az Eurojackpoton, a nyereménye 30 milliárd forint. Ez minden idők legnagyobb magyarországi eurojackpot-nyereménye. A szerencsés a nyereményével bekerült a 100 leggazdagabb magyar közé. A főnyeremény mellett két másik magyar játékos fejenként mintegy 300 millió forintot nyert.