Régi probléma emészti a szemétszállítás rendszerét a szakszervezet szerint

Hosszú évekre nyúlnak vissza az ágazat problémái, amelyeket már többször jeleztek – mondta megkeresésünkre Király András, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 elnöke, hozzátéve: a mostani megmozdulással a dolgozók azt kívánták érzékeltetni, hogy ebből már nekik is elegük van. Elmondása szerint a fővárosban a kollégák korábban is arról számoltak be, hogy például a Covid idején sem érezték a megbecsülést, és ez országosan is igaz.

"Egy közszolgáltatást végzőt nem olyan mértékben vagy nem annyira vettek számításba, amikor a problémák kirobbantak, mert ők mindent elvégeztek, zavartalan szolgáltatást biztosítottak. Mindezt a létszámhiány ellenére, és úgy, hogy rengeteg kolléga megbetegedett. Ezért is volt tehát a figyelemfelhívás, amely az ágazat hiányosságait és problémáit is kidomborította. Az ő büszkeségük, hogy az általuk elért eredmények után 25 ezer munkavállaló részesül támogatásban."

A szakszervezeti elnök megjegyezte: a kollégák sok köszönetet kaptak a napokban a lakosságtól. Mint mondták,

érezhetővé vált, milyen fontosak a közszolgáltatások.

A keresetek változásával kapcsolatban emlékeztetett: egyelőre egyszeri juttatásokat kaptak a tárgyalások idejére, mintegy a 2023-as évre vonatkozó bértárgyalások előszeleként.

"A kollégák elmondása szerint 240–280 ezer forint nettó összeg volt az átlagkereset, amiért ők minden nap hajnali 3-kor keltek, télen-nyáron, ünnepnapon és minden más napon teljesítették a feladatukat. Ez a pénz több mindenből tevődik össze, pótlékokból, különböző mozgó- vagy ösztönző juttatásokból, ezért csak átlagokat tudtam mondani. Az alapjövedelmük ennek töredéke" – közölte Király András.

Azt egyelőre nem lehet tudni, milyen kompromisszum születik majd a tárgyalásokon, de a dolgozók azt az egyértelmű üzenetet küldték, hogy ehhez a munkavégzéshez

nettó 350 ezer forint alapbérre van szükség a hulladékrakodóknál.

A gépkocsivezetők – kukás- és locsolóautó-vezetők – pedig nettó 400 ezer forintot kérnek, ami Király András szerint a mai világban, az ő tudásukkal nem elrugaszkodott követelés.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor