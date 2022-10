PSZ az országos tiltakozásról: beérett a hosszú évek óta zajló munka

A PSZ alelnöke október 5-ét illetően először is megjegyezte, hogy tőlünk keletre, Romániában az oktatás világnapja már évek óta ünnepnap, tanítási szünet, hogy a pedagógusok méltón megünnepelhessék magukat.

Kiemelte: a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) egy évvel ezelőtt hozta létre a sztrájkbizottságot, aminek idén szeptember elején volt egy döntése, miszerint meghirdették a gördülő sztrájkot, valamint a szerdán, illetve már kedden elkezdődött eseménysorozatot, ez pedig az ombudsmani regionális hivatalok előtti flashmobok, tiltakozások és beadványok átadása. Miután sztrájkbizottsági akcióról van szó, ezt a PSZ és a PDSZ közösen viszi, erősítette meg Gosztonyi Gábor emlékeztetve, hogy a gördülő sztrájk alatt azt kell érteni, hogy mindenki előtt nyitva van a lehetőség, tehát aki nagyon szűk keretek között, öt munkanappal ezelőtt jelezte a szándékát, az ma nyugodtan sztrájkolhat.

Az alelnök úgy véli, a PSZ hosszú-hosszú évek óta zajló munkája beérett, hiszen – mint fogalmazott – ezen a napon az ember tényleg csak kapkodja a fejét, hogy hol milyen rendezvények lesznek. „Azt gondolom,

kezd fölébredni nemcsak az oktatásban dolgozók társadalma, hanem a teljes magyar társadalom”

– emelte ki Gosztonyi Gábor. Hozzátette: bár polgári engedetlenséget nem szervezhetnek a szakszervezetek, úgy gondolják ezekért a kormányt terhel minden felelősség, hiszen ők kényszerítik bele azokat a kollégákat, akik egyébként nem tudják láthatóan kifejezni az elégedetlenségüket. A megtorlásokat teljesen aránytalannak tartják, amit kikérnek maguknak.

A PSZ alelnöke visszatérve a szerdai napra, megismételte: élőláncok és flashmobok is lesznek, nemcsak a fővárosban, hanem más nagyvárosokban is, köztük Veszprémben, Miskolcon, Pécsett és Győrött is. Emlékeztetett arra is, hogy a diákok is támogatják a pedagógusok ügyét, ezért hídfoglalást jelentettek be, a napot pedig „megkoronázva”, vagy az i-re föltéve a pontot, a Kossuth téren tiltakozó koncert lesz. Gosztonyi Gábor szerint nagyon sajnálatos, hogy Magyarországon az oktatás világnapját így kell „ünnepelni”, és nem úgy, hogy minden rendben van.

Mint ismert, a PDSZ már jelezte, hogy október 14-re újabb sztrájkot szerveznek, a PSZ pedig november 26-ra tiltakozó demonstrációt. Miután közös sztrájkbizottságban vannak, a hangsúlyok, követelések mindkét szakszervezetnél teljesen azonosak, amik egy év alatt lényegében nem változtak.

Gosztonyi Gábor azt is közölte, hogy a PSZ november 22-re, a magyar közoktatás napjára úgynevezett demokrácia órákat is hirdet; ki fognak dolgozni az alsó, felső és középiskolások számára egy konkrét óravázlatot, amit meg lehet majd tartani egy-két órában. „Innentől kezdve kulturáltan, demokráciára neveléssel meg lehet beszélni azokat a problémákat, amiket egyébként a diákok is, főként a középiskolások most már egyre jobban a saját bőrükön éreznek” – fogalmazott a PSZ alelnöke.

Rendre elhangzik a kormányzat részéről, hogy a pedagógus szakszervezetek mögött hát úgymond az ellenzéki pártok állnak. Az érdekképviseleti vezető ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, nyilván ezzel ők folyamatosan hadilábon állnak, de a kormányzat „egybites” kommunikációja erre képes.

„Aki nem ért velük egyet, az ellenzék, Soros, vagy Brüsszel, ez a szentháromság van.”

Hangsúlyozta, nem az ellenzékkel szolidárisak, hanem a magyar oktatás helyzetével, a magyar oktatásban dolgozókkal, és ezen keresztül a teljes magyar teljes társadalommal. Szégyennek tartja, ami 12 éve a közoktatásban folyik, hogy egy diplomás pályakezdő fiatal életpálya szerinti besorolása alacsonyabb, mint a mindenkori minimálbér.

