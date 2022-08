Nem egységesen emelkedik a lakossági földgáz átlagfogyasztás feletti ára - a nap hírei

Júliusban 13,7 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 2,3 százalékkal nőttek. Az éves maginfláció 16,7 százalékos volt. Az élelmiszerek ára tavaly júliushoz viszonyítva 27 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkekért 14 százalékkal kellett többet fizetni. A szolgáltatások díja 6,8 százalékkal nőtt.

Nem egységesen emelkedik a lakossági földgáz átlagfogyasztás feletti ára augusztus és december között. A friss kormányzati tájékoztatás szerint két lépcsőben emelkedik majd az energiahordozó ára: szeptemberig 732,4 forintba került majd egy köbméter, majd a fűtési szezonban, decemberig 752 forint 50 fillér lesz az egységár. A Portfolio felhívja a figyelmet, hogy így az éves szinten 1729 köbméternél többet fogyasztóknak júliusról augusztusra lesz az első komoly áremelés, majd ehhez képest egy további kismértékű áremelés is bekövetkezik októberre.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint valós adat lehet, hogy országosan már száz benzinkút bezárt. Grád Ottó az InfoRádióban elmondta: számos töltőállomáson van átmeneti üzemanyaghiány, van olyan kút is, ahol egyik üzemanyagtípus sem elérhető. Úgy vélte: a stratégiai készletből felszabadított 184 millió liternyi mennyiség egy havi fogyasztás 40 százalékának felel meg, de a karbantartás ellenére a Mol finomítójából is érkezik üzemanyag. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt mondta: nincs bőség, de a júliusinál nem lesznek rosszabbak a feltételek augusztusban sem. Alapvető probléma a dízel-ellátásban jelentkezik, az országos fogyasztás kétharmada ugyanis gázolaj. A szakember a fogyasztókat önmérsékletre és a spekulatív vásárlások elkerülésére kérte.

1901 óta a legszárazabb hét hónap volt az elmúlt időszak Magyarországon. Az átlagos csapadékmennyiség csaknem fele hiányzik - írta közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A vízgyűjtőkön már 2021 is szárazabb volt az átlagosnál, 2022 első hét hónapja növelte ezt a hiányt. Az ország 12 vízügyi igazgatóságából tíz területén van érvényben vízhiány elleni készültség. Vízkorlátozásra sehol nincs szükség A megnövekedett vízigények a korábban betározott vízmennyiségből kielégíthetők.

Hitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és gyorsulnak a biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetései is – közölte az agrárminiszter. Nagy István elmondta: a biztosítóknak a kárbejelentéstől számított 14 napon belül kárelőleget kell fizetniük az aszálybiztosítások után. A hitelmoratórium iránti igényt pedig szeptember 15-ig kell a gazdáknak jelezni a bankok felé. A törlesztésimoratóriumot 2023 végéig lehet igénybe venni és a gazdálkodók hitelfelmondási moratóriumot is kapnak.

Már augusztus 4-e óta nem érkezik olaj a Barátság vezetéken Magyarországra, Szlovákiába, és Csehországba. A Mol megerősítette a leállásról szóló híreket és közölte: bár az olajcégnek több hétre elegendő tartaléka van, folyamatosan dolgozik a megoldáson, és egyeztetést kezdeményezett a díjkötelezettség átvállalásáról is. Az orosz Transznyeft közölte: azért állította le a szállítást, mert nem tudta kifizetni a tranzitdíjat a vezeték ukrán szakaszát birtokló cégnek az orosz bankokat érintő szankciók miatt. A leállásról szóló hír megjelenése után több mint 5 százalékot esett a Mol-részvények árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén és gyengül a forint is.

Napokon belül helyreállhat az orosz kőolajszállítás a Barátság-vezetéken – fogalmazott a csehországi kőolaj-vezetéket üzemeltető MERO cseh cég közleményében, anélkül, hogy további részleteket közölt volna. A cseh cégnek augusztus második feléig elégséges működési tartaléka van, hogy áthidalja az orosz kőolajellátás kiesését, és a prágai kormány jelenleg nem tervezi, hogy a cseh stratégiai kőolaj-tartalékhoz nyúljon - jelentette be a cseh ipari miniszter. A szlovákiai kőolaj-vezetéket üzemeltető Transpetrol és a Slovnaft kőolaj-finomító vállalat szintén megerősítette, hogy leállt a kőolajszállítás a Barátság-vezeték déli ágán. Szlovákia szinte kizárólag ezen a hálózaton keresztül jut kőolajhoz.