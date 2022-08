Szakértő: lesz elég üzemanyag, ha a lakosság önmérsékletet tanúsít

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó szerint számos töltőállomáson valóban átmeneti üzemanyaghiány tapasztalható. Bizonyos kutakon egyik típusú üzemanyag sem érhető el, és vannak, amelyek már a tevékenységüket is felfüggesztették.

Magyarázata szerint az átmeneti hiány logisztikai késedelmeket takar, miután fizikailag a mennyiségek rendelkezésre állnak. Viszont a legtöbb piaci szereplőt – és elsősorban a független töltőállomásokat – a Mol látja el, aminek késedelmei lehetnek a kiszállításban – tette hozzá a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Megjegyezte: természetesen

nincs bőség, de a júliusinál nem rosszabb feltételekkel augusztusban is biztosítható lesz az ellátás.

A szakember szavai alapján probléma alapvetően a dízelellátásban jelentkezik, tekintve, hogy az országos fogyasztás több mint kétharmada gázolaj. Ezzel üzemelnek a nagy teljesítményű gépek, a szállítóeszközök, a mezőgazdasági gépek, a nehézgépjárművek, és persze a magán személygépjárművek egy jelentős része is – mutatott rá.

Azzal kapcsolatban, hogy a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint a stratégiai készlet egy részének felszabadításával csak két hétre elegendő üzemanyag áll majd rendelkezésre, Grád Ottó emlékeztetett: inkább többre. Tény, hogy a felszabadított 184 millió liter dízelgázolaj a havi fogyasztás közel 40 százalékának felel meg, de emellett vannak egyéb készletek, és a finomítói kapacitás is működik csökkentett üzemben, amikkel együtt már garantált augusztus hónapra az ellátás.

Mint emlékezetes, a kormány döntését, miszerint szűkítik az üzemanyagárstopot, a július 30-i Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is jelezte, hogy a 480 forintos ársapkát a magántulajdonú autókon kívül a taxira és a mezőgazdasági gépekre is fenntartják. Egy friss hír szerint az utóbbi csoport azonban mégis kikerülhet belőle, miután nem tudnak beállni a benzinkutakhoz, más az üzemanyagtöltési módjuk, illetve a 20-50 literes limitbe sem férnek bele. Erről a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának pontos információi nincsenek, de szerinte vitathatatlan, hogy

a kormányrendeletek által kialakult szabályozási háttér nem elég konkrét, és vannak értelmezési problémák,

aminek köszönhetően az ellátásban is tapasztalhatók gondok. Valóban vannak járművek, amikkel nem lehet elmenni a töltőállomásra, viszont a kiszállított üzemanyagot a nagykereskedő más árazással számolhatja el esetükben. „Ezen a területen mindenképp szükség van a meglevő jogszabályok pontosítására” – fogalmazott.

Grád Ottó arra kérte a fogyasztókat, hogy csak akkor használják a gépjárművüket, amikor igazán szükségük van rá, igyekezve önmérsékletet tanúsítani. Hozzátette: kerüljék továbbá a spekulatív célú biztonsági vásárlásokat, hiszen ezek indíthatnak el olyan fogyasztási spirált, ami a valós szükségletek ellenére is hiányokat gerjeszthet. „Igyekszünk legalább ezen a színvonalon az ellátást fenntartani, viszont ehhez az is kell, hogy

csak annyit és akkor vásároljunk, amire és amikor valóban szükség van rá”

– ismételte meg a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

