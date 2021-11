Városháza-ügy: a főváros menesztheti a vagyonkezelő vezetőjét

Kérdésessé vált Barts J. Balázs pozíciója a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. élén – mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, miután kedden megjelent egy hangfelvétel, amelyen négy férfi a Városháza tervezett eladásának előkészítéséről beszélget, egyikük Barts Balázs néven mutatkozott be, ő a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ vezérigazgatója. A felvételen azt mondja, hogy a Városháza épületéről szóló anyagot már bemutatta a kabinetnek.

A főpolgármester-helyettes hangsúlyozta, hogy Budapest városvezetése soha nem akarta eladni és nem is fogja eladni a Városházát, ezért nem is adtak felhatalmazást Bartsnak arra, hogy bárkivel is tárgyaljon.

Azt elismerte, hogy valóban kért korábban a Főpolgármesteri Kabinet egy anyagot a vagyonkezelő vezérigazgatójától a Városháza jövőjét érintően. Ebben több lehetséges jövőbeni szcenáriót vázolt Barts, többek között olyat is, amely elvi lehetőségként felvetette az ingatlanegyüttes értékesítését.

Karácsony Gergely főpolgármester felszólította Barts J. Balázst, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. elnök-vezérigazgatóját, írásban adjon magyarázatot arra, miért, kikkel és kinek a megbízásából tárgyal egy kiszivárgott hangfelvételen a budapesti Városháza esetleges értékesítésének lehetőségéről.

„Mi nem adtunk felhatalmazást neki, hogy az értékesítésről tárgyaljon, arra várunk választ többek között, hogy miért gondolta mégis azt, hogy találkoznia kell ez ügyben bárkivel is. Nincs kétségem afelől, hogy a vagyonkezelő vezetője hallható a felvételen, amely egyébként megdöbbentett” – fogalmazott a főpolgármester-helyettes. Megvárják ugyan a válaszát, de megingott a bizalmuk a vagyonkezelő vezérigazgatójában, és szerinte akár meneszthetik is az ügy miatt Barts J. Balázst a pozíciójából.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi