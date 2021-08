Változások a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál

Korszerűbbé válik a Budapesti Közlekedési Központ teljes jegy- és bérletautomata-hálózata, amelyet a megváltozott felhasználói igényeknek és szokásoknak megfelelően fejleszt a társaság.

A jelenlegi rendszer már 7 éves, ezért időszerű a megújítása - indokolt a BKK. Bár külsőleg nem változnak az automaták, de belülről átépülnek. A jövőben többek között

korszerű vezérlőegység kerül a gépekbe, amely stabilabbá teszi a hálózat működését,

egyszerűbben és gyorsabban lehet javítani a hibákat, ezért kevesebb olyan készülékkel találkozhatnak a BKK ügyfelei, amelyek ideiglenesen nem üzemelnek;

képes lesz a rendszer a mobiltelefon képernyőjéről is beolvasni a QR-kódot, amely egyszerűsíti a vásárlást;

3G helyett nagy adatátviteli sebességű 4G/5G kommunikációra lesznek képesek a megújult automaták, amely szintén a gyorsabb kiszolgálást segíti;

egyszerűbben lehet majd egy-egy új terméket bevezetni az automatákban, ennek köszönhetően például azonnal aktiválható egy időszakosan elérhető, de a közlekedők számára fontos termék, illetve

javul a hálózat fejlesztési lehetősége is

– olvasható a közlekedési központ sajtóközleményében.

Új vásárlói szokások, új működési modell

Mint azt a társaság írja, az elmúlt években jelentősen megváltoztak a közösségi közlekedést használók vásárlási szokásai. Ma már minden tizedik BKK-bérletet mobiljegyként váltanak meg, emellett a bankkártyás fizetések száma is folyamatosan nő. Jelenleg az automatákat használó utasok a jegy-, vagy bérletvásárlásra fordított kiadásaik 70 százalékát bankkártyával egyenlítik ki. A tendenciához igazodva a következő időszakban

folyamatosan nőhet azon BKK automatáknak a száma, amelyeknél kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni,

így gyorsabbá és érintésmentessé válik a vásárlás. A készpénzes fizetés lehetősége természetesen nem szűnik meg, az továbbra is elérhető lesz minden jelenlegi értékesítő ponton.

Az online értékesítés növekedése miatt a jövőben kevesebb automatára lesz szükség, ezért

a BKK nagyságrendileg 15 százalékkal csökkenti a készülékek darabszámát.

A városban vannak olyan helyszínek is, ahol egyszerre több készülék üzemel egymás mellett. Ezeken a pontokon megvizsgálják a berendezések használati statisztikáit, és ha akad köztük kihasználatlan készülék, azt megszüntetik, vagy áthelyezik egy másik, forgalmasabb csomópontba.

Értékesítési helyszínekből nem lesz kevesebb,

továbbra is mindenhol elérhető marad a szolgáltatás. A szakemberek folyamatosan figyelik az igények változását és ahol kell, ott újabb automatákat telepítenek, vagy átcsoportosítanak olyan helyszínekről, ahol csökken a kihasználtság – teszik hozzá.

Végezetül megjegyzik, jelenleg 361 darab BKK jegykiadó automata működik Budapesten és könyékén, amelyek üzemeltetését 2014 óta a T-Systems végzi, azonban a szerződés december végén lejár. Az automaták megbízható működéséhez a felsorolt fejlesztések mellett új alapszoftver szükséges, amelyet térítésmentesen biztosít a T-Systems. Az új szoftverre való átállással párhuzamosan elindulhat az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is, amelyről a BKK weboldalán lehet részletesen olvasni. Vitézy Dávid bevételkieséstől tart A Budapesti Közlekedési Központ bejelentésére reagálva a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a közösségi oldalán úgy fogalmaz: „rengeteg munkánk volt abban, hogy 2014-ben több, mint 300 új, bankkártyát is elfogadó, bérletet is árusító, éjjel–nappal működő automata jelent meg a BKK hálózatán. Korábban az emberek a szabad ég alatt álltak sorban bérletért a pénztárak előtt, a BKV elszórt automatái csak érmét fogadtak el és csak jegyet adtak ki – már ha egyáltalán. Az új automaták és az értékesítési csatornák bővítése révén minden várakozásunkon felül, 10 milliárd forinttal nőttek a jegyárbevételek, éjjel–nappal elérhetővé váltak a jegyek és bérletek a város számos pontján. Mi történik most? Több ügyfélközpont idei bezárása után, »a BKK nagyságrendileg 15 százalékkal csökkenti a készülékek darabszámát” – idézi Vitézy Dávid a társaság közleményét, hozzátéve, hogy mielőtt valaki azzal jönne, hogy ennek pénzhiány lenne az oka, az automaták üzembe állítása után szerzett tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az értékesítési csatornák szűkítésének hatása bevételkiesés lesz, tehát a BKK és ezáltal a főváros pénzügyi pozíciói romlani és nem javulni fognak az intézkedés révén. „Szomorú, hogy itt tartunk és 12 év után először ismét ez a fajta rövid látó megszorító logika érvényesül, ami 2010 előtt is fémjelezte a BKV értékesítési gyakorlatát” – fogalmaz a BFK vezetője.

Nyitókép: BKK