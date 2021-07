Orbán Viktor elmondja, hogy lesz a harmadik oltás – a nap hírei

Az Európai Bizottság két kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az LMBT-közösséghez tartozók alapvető jogainak megsértése miatt. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a szerdai cáfolat után az Európai Bizottság mai hivatalos felszólításában egyértelművé tette, hogy az a baja a köznevelési törvény módosításával, hogy a magyar kormány nem engedi be a köznevelési intézményekbe az LMBTQ-lobbit. Az egyik eljárás a pedofil-törvénnyel együtt elfogadott módosításokat érinti, a másik pedig azt az esetet, amikor egy könyvesboltot büntettek meg egy mesekönyv miatt. Az uniós bizottság levelében jogos közérdeknek nevezi a kiskorúak védelmét, de hiányolja annak indoklását, hogy az LMBT-tartalmak megjelenítése miért volna káros a gyermekek jóllétére vagy miért nincs összhangban a gyermek mindenek felett álló érdekével. Úgy ítélik meg, hogy a magyar rendelkezések sértik az emberi méltóságot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a megkülönböztetés-mentességhez való jogot

Vizsgálja a kormány, hogy egyes területeken a munkavégzés feltételévé tegye a koronavírus elleni oltást. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy erről tárgyalt tegnap a kormány, ma pedig az Operatív Törzs elé került a téma. A testület egyeztet a 3. oltásról is, a döntéseket holnap, szokásos interjújában jelenti be a miniszterelnök. Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy a kormány gyorsítani akarja az oltást, különösen a 60 év felettiek körében, ennek érdekében is várhatók újabb lépések.

Az átoltottságnak köszönhetően nyugodtabb és tervezhetőbb következő tanévre számít a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy a pedagógusok több mint 90 százaléka kapta meg a koronavírus elleni oltást, és a 16-18 éves diákoknál is 50 százalék fölötti az arány. Hozzátette: reméli, őszre még több tanuló lesz beoltva. Megerősítette, hogy jelenléti oktatásra készülnek a következő tanévben, de úgy vélte, hogy bizonyos védelmi intézkedéseket, például a távolságtartást érdemes lesz fenntartani. Azt is megerősítette: jövő nyáron elindulhat a külföldi nyelvtanulási program a 9-11. évfolyamosok számára.

Rendkívüli óvatosságra intette tagállamait a WHO a koronavírus elleni védőoltások harmadik dózisának beadásával kapcsolatban. A szervezet szerint ez nem segíti elő a méltányosabb globális vakcinaelosztást sem. Az Egészségügyi Világszervezet Covid-19-el foglalkozó vészhelyzeti bizottsága arra hívja fel a figyelmet, hogy a tudományos adatok jelenleg nem igazolják egy harmadik, megerősítő dózis beadásának szükségességét. Szerdán az Európai Gyógyszerügynökség szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy egyelőre nem tud iránymutatást adni arról, hogy, hogy szükség lesz-e a harmadik vakcina beadására.

Horvátország július 31-ig meghosszabbította az egész országra járványügyi intézkedéseket, így a különböző rendezvényeken való részvétel továbbra is védettségi igazoláshoz kötött. A válságstáb közleménye szerint a kávéházak számára továbbra sem engedélyezik a beltéri kiszolgálást, és csak ülő vendégeket szolgálhatnak ki. Nem törölték el a maszk viselését sem zárt térben.

Németországban a hatóságok legutóbbi adatai szerint 45 ember, köztük két tűzoltó is meghalt az áradásokban. A kedden kezdődött özönvízszerű esőzés az ország nyugati részén fekvő Rajna-vidék-Pfalz és Észak-Rajna-Vesztfália tartomány több térségében katasztrófát okozott. Leverkusenben egy kórházat teljesen ki kellett üríteni az áramellátás megszakadása miatt.

A Benelux államokban, így Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban is áradásokhoz vezettek a több napja tartó heves esőzések. Belgium nemzetközi segítséget is kért, miután több ezer ház rongálódott meg, két ember életét vesztette. Belgium legsúlyosabban érintett térsége a vallon tartomány délkeleti régiója, több tartományban vészhelyzetet hirdettek ki, a hatóságok úgy döntöttek, hogy kiürítik a környező kisebb településeket.

Fokozott partnerségi együttműködést sürgetett a globális kihívások kezelésére washingtoni látogatásán a német kancellár. Angela Merkel mindenekelőtt az ENSZ szerepének erősítését tartja fontosnak. A német politikus átvette a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem díszdoktori címét. Angela Merkel washingtoni látogatásának középpontjában Joe Biden amerikai elnökkel tartandó tanácskozása áll.

Még várja a részletes indoklást, de mindenképpen fellebbez az UEFA büntetése ellen a Magyar Labdarúgó Szövetség – mondta Csányi Sándor, a szervezet elnöke a Mandinernek adott interjúban. Az OTP elnök-vezérigazgatója rendkívül igazságtalannak nevezte, hogy néhány ember viselkedése miatt több tízezer, a futballért rajongó szurkoló kényszerül a stadionon kívülre. Emellett pedig a kamerafelvételek alapján mindent megtesz azért, hogy akiket felelősség terhel, polgári jogi eljárásban feleljenek a tettükért.