Csányi Sándor az UEFA-büntetésről és a magyar válogatottról

Nekem egy percig sem volt kérdéses, hogy a Puskás Arénában telt ház esetén a szurkolók fantasztikus atmoszférát fognak teremteni – mondta Csányi Sándor a Mandinernek adott Eb-értékelő interjúban. Az OTP elnök-vezérigazgatója, aki egyben a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is, úgy fogalmazott, Budapest mellett Londonban lehetett leginkább érezni az Európa-bajnokság fesztiválhangulatát.

Egyedül Budapesten lehetett telt ház az Eb-mérkőzéseken, s noha a szövetség az egészségügyi biztonságot tartotta a legfontosabb szempontnak az előkészületek időszakában, végül a magas átoltottság miatt nem lehetett akadálya annak, hogy megteljen az aréna.

"A visszajelzések alapján kijelenthető, hogy a Puskás Aréna ott van Európa legkedveltebb stadionjai között, de talán az sem túlzás mondani, hogy

az Eb legkedveltebb létesítménye volt"

– mondta Csányi Sándor, és kiemelte, hogy valamennyi Budapesten megforduló UEFA-vezető elismerősen nyilatkozott a szervezésről, a vendéglátás színvonaláról.

Az MLSZ elnöke beszélt a magyar válogatott teljesítményéről is, amely a világbajnok Franciaországgal és Németországgal döntetlen játszott, csak az Eb-címvédő Portugáloktól szenvedett vereséget, és hajszál választotta el a továbbjutástól. Mint fogalmazott, nagyon erős csoportba került a válogatott, ezért a becsületes helytállást várták el a csapattól. "Ezt a célkitűzést a válogatott messze túlteljesítette. Szervezettségben, fizikálisan, csapategység terén, mentalitásával és taktikailag is felnőtt a csoportban szereplő válogatottak mellé" – mondta az elnök, aki abban bízik, a most megszerzett önbizalom a következő időszak mérkőzéseire is megmarad.

Külön kitért Marco Rossi szövetségi kapitányra is: "Egyértelműen pozitív a munkája, eljutottunk oda, hogy

százszázalékos biztonsággal egyetlen válogatott sem tud ellenünk győzelmi reményekkel pályára lépni.

Mindezt úgy érte el, hogy közben jelentősen csökkent a játékosok átlagéletkora, ami külön biztató a jövőre nézve."

Csányi Sándort, aki egyben az UEFA alelnöke is, megkérdezték az aránytalannak tűnő büntetésekről, amelyek diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt három zárt kapus mérkőzéssel és százezer eurós bírsággal sújtották az MLSZ-t, és elmondta, még részletes indoklást vár a döntés kapcsán, de a szövetség mindenképpen fellebbez a döntés ellen. Emellett pedig a kamerafelvételek alapján mindent megteszek azért, hogy akiket felelősség terhel, polgári jogi eljárásban feleljenek a tettükért.

"Rendkívül igazságtalan, hogy néhány ember tette, viselkedése miatt több tízezer, a futballért rajongó szurkoló kényszerül a stadionon kívülre. Remélem, végül minden szurkoló megérti, hogy akár egyetlen sportszerűtlen néző tette is szigorú következményekkel jár diszkrimináció vagy rasszizmus esetén" – mondta Csányi Sándor.

A felvetésre, hogy a korábban mindenfajta politikai megnyilvánulástól elzárkózó UEFA bizonyos esetekben félrenéz, másokat viszont nagyító alatt vizsgál, azt felelte, hogy "az UEFA azzal, hogy nem engedélyezte Münchenben a stadion szivárványszínű kivilágítását, egyértelműen a politikamentesség mellett foglalt állást. Jelzést adott arra, hogy napi kérdésekre és aktuálpolitikai célokra nem hagyja felhasználni a sportágat."

