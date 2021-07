Már 42 halottja van a Németországban pusztító ciklonnak – videók, fotók

Tovább emelkedett a németországi áradások áldozatainak száma, a hatóságok csütörtök délutáni adatai szerint legalább 42 ember halt meg a természeti katasztrófában.

A kedden kezdődött özönvízszerű esőzés miatt az ország nyugati részén fekvő Rajna-vidék-Pfalz és Észak-Rajna-Vesztfália tartomány több térségében megáradtak a folyók és patakok, és alámostak utakat, elöntöttek udvarokat, pincéket, házakat, helyenként egész településeket.

A BBC videója:

A Bonn közelében fekvő Schuldban az előzetes adatok szerint 18 ember halt meg az Ahr folyó áradása miatt, és megsemmisült számos lakóépület.

A medréből kilépő folyó a járás, Ahrweiler több más településén is pusztított. A katasztrófa a szomszédos Euskirchen járást is sújtotta, ott legalább 15-en vesztették életüket.

JUST IN - Flood disaster in many parts of Germany. At least 20 dead, hundreds missing, tens of thousands displaced, hundreds of thousands without electricity, army mobilized for relief and rescue operations.pic.twitter.com/ITtjiNE1Bu — Disclose.tv ? (@disclosetv) July 15, 2021