Kormányinfó: megvizsgálják a harmadik oltás és a kötelező oltás lehetőségét

2021.07.15. 10:53

Európai ügyek

Magyarország érdeke az uniós tagság, ugyanakkor negatív fejlemény, hogy az unió egymással össze nem függő ügyeket összekapcsol, a gyermekvédelmi törvény ügye nem függhet össze a helyreállítási alappal, az abban lévő pénz jár a magyaroknak. A tárgyalások jelenleg is folynak, az Európai Bizottság elnöke már látogatási időpontot is kért, de most visszakozott. Ez az árukapcsolás tönkre fogja tenni az EU-t, mert ez bárki ellen alkalmazható lesz. A gyermekvédelmi törvényen nem hajlandó a kormány változtatni. A gyermekek szexuális nevelése a szülőkre tartozik. A nemzeti konzultáción erre is választ vár a kormány, 3,8 millió ívet már postáztak.