Visszaadná az idén befizetett szja-t a gyermekeket nevelő családoknak jövőre a miniszterelnök - a nap hírei

Jövőre visszaadná az idén befizetett szja-t a gyermekeket nevelő családoknak a miniszterelnök, ha az éves gazdasági növekedés eléri az 5,5 százalékot. Orbán Viktor a Világgazdaság konferenciáján arról beszélt, hogy a visszatérítés átlagjövedelem szintjéig járna, a gazdagabbak nem részesülnének belőle. A miniszterelnök szerint mindez 550-580 milliárd forintba kerülne. Közölte, hogy folytatódik a 13. havi nyugdíjak visszaépítése is, jövőre már fél havi plusz-juttatást kapnak a jogosultak. Beszélt arról is, hogy a 200 ezer forintos minimálbér elérését tartja célnak, ehhez azonban meg kell erősíteni a kis és közepes vállalkozásokat. Szólt arról is, hogy Magyarországnak a legfontosabb területeken önellátóvá kell válnia.

Már ebben a hónapban kamatot emelhet a jegybank – közölte a jegybank elnöke. Matolcsy György a Világgazdaság konferenciáján azt mondta, hogy az infláció tartós megemelkedése veszélyeztetné a kilábalást. Úgy fogalmazott, hogy a kamatemelést elbírná a magyar gazdaság és "kötelezővé is teszi" az inflációs veszély. A harmadik negyedéves gazdasági növekedési adat megismerése után az MNB a jövő évi államháztartási hiány korrekcióját javasolja.

Egy nap alatt 6 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon és 179 új fertőzöttnél igazolták a kórokozót. 549 beteget ápolnak kórházban, közülük 58-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 56 ezer. A járvány kezdete óta már több mint 806 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 889 ember halt meg a betegségben. Eddig 5 millió 297 ezer embert oltottak be, közülük 4 millió 73 ezren a második vakcinát is megkapták. A magyar lakosság átoltottsága 54 százalékos.

Magyarország és Marokkó kölcsönösen elismeri egymás védettségi igazolásait - jelentette be a marokkói fővárosban a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel már 14 ország fogadja el a magyar igazolványt. Szijjártó Péter közölte: holnaptól a beoltott magyar állampolgárok szabadon, karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak be Marokkóba, ahogy a beoltott marokkói állampolgárok is szabadon, karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak Magyarországra.

A kínai Sinopharm vakcinával beoltottak ellenanyag teszteredményének nyilvánosságra hozását követeli a kormánytól a főpolgármester. Karácsony Gergely a miniszterelnökhöz intézett levelében azt írta: az elmúlt napokban több kínai oltással oltott ember, sőt egy 3 ezres csoport is megkereste, mert a saját költségükön elvégeztetett vizsgálat alapján az oltás után nem alakult ki védettség náluk vagy hozzátartozóiknál. A városvezető ingyenes ellenanyag-tesztelési lehetőséget és szükség esetén harmadik oltás felvételének biztosítását kezdeményezte Orbán Viktornál.

A tervek szerint az államfővel és a miniszterelnökkel is találkozik magyarországi látogatásán a pápa - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A testület ezzel cáfolta a korábban megjelent sajtóértesüléseket. A közlemény szerint a katolikus egyházfő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust lezáró szeptember 12-i szentmisére érkezik Magyarországra. A püspöki konferencia által kiadott dokumentum hangsúlyozza: nem felel meg a valóságnak az a híresztelés, hogy Ferenc pápa kizárt volna a programjából bárkivel való találkozást

Megszavazta az új uniós digitális Covid-igazolványról szóló jogszabálycsomagot az Európai Parlament. A júliusól bevezetendő uniós védettségi igazolvány egy QR-kódot tartalmaz, amelyet a tagállamok nemzeti hatóságai térítésmentesen állítanak majd ki digitális vagy papírformátumban. Az igazolvány azt tanúsítja, hogy birtokosát vagy beoltották a koronavírus ellen, vagy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy már átesett koronavírus-fertőzésen. A tagországoknak kötelező elfogadni az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákról szóló igazolásokat, a többi esetében viszont az egyes tagállamok döntik el, engedélyezik-e a szabad utazást.

Több ügyben is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság. A testület felszólító levelet küldött a magyar kormánynak, hogy hajtsa végre az Európai Bíróság ítéletét a nemzetközi védelem megadására és a kiutasításra vonatkozó eljárásokban, valamint a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvet. Brüsszel az oktatás és szakképzés területén alkalmazott hátrányos megkülönböztetést szankcionáló törvények módosítását, valamint a pénzmosási irányelv alkalmazását is sürgeti. A Bizottság eljárást indított Magyarország ellen az uniós elektronikus hírközlési szabályok megszegése miatt, mert álláspontja szerint a Médiatanács erősen megkérdőjelezhető indokokra hivatkozva utasította el a Klubrádió frekvencia-használati kérelmét.