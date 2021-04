Mire számítsunk hétfőtől az iskolákban, óvodákban?

Orbán Viktor korábban azt jelentette be, hogy április 19-én hétfőn kinyitnak az óvodák és az általános iskolák, a középiskolákban pedig majd az érettségi szünet után, május 10-én indul a jelenléti oktatás, ezt kormányrendeletben is rögzítették. A miniszterelnök szerda délutáni videójában már arról a kormánydöntésről számolt be, hogy az általános iskolákban csak az alsó tagozatosok számára nyitnak ki az intézmények most hétfőn, a felsősök (5–8. osztály) majd a középiskolásokkal együtt, május 10-én kezdenek. Addig természetesen a számukra is távoktatás van.

Korábban a 6, illetve 8 osztályos középiskolák 9. évfolyam alatti osztályai számára az általános iskolásokra vonatkozó szabályok voltak érvényesek, a nyitás módosításával ennek nem lesz most jelentősége, hiszen 5.-től 12.-ig mindenkire ugyanaz vonatkozik.

A kormány eredeti rendelkezése után több fórumon is annak adtak hangot a pedagógus szakszervezetek, a szülők és a diákok, hogy korainak és veszélyesnek tartják a nyitást. Előfordulhat, hogy a hétfőn nyitó alsós évfolyamokon is sok hiányzó lesz.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, majd az operaítv törzs tájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár árult el részleteket az iskolanyitásról.

Mi lesz a középiskolásokkal, felsősökkel?

Marad számukra a digitális oktatás, nincs változás. Érettségi lesz, de csak írásbeli, szóbeliket majd csak néhány tantárgy esetében kell tenni.

Otthon lehet tartani az alsósokat hétfőtől?

Igen. Gulyás Gergely elmondta, hogy az intézményvezetők engedélyezhetnek távollétet. Őket kell értesíteni a távolmaradási szándékról.

Mi lesz az óvodákban?

Óvodába nem kötelező vinni a gyereket, itt április 19-én véget ér a rendkívüli szünet, az intézményvezetők kell jelezniük a szülőknek, hogy megy-e a gyerekük óvodába.

„A visszaállástól azt várjuk, hogy minden óvodással a saját nevelője foglalkozzon, kérem, hogy a hagyományos kereteket állítsák vissza, akkor is, ha csak kevés óvodást visznek vissza az óvodába hétfőtől” – mondta Maruzsa Zoltán. Vagyis nem lesznek összevont csoportok.

Bölcsőde lesz?

Lesz, ahogy eddig is volt. A kormány a legutóbbi lezáráskor azt mondta, hogy a bölcsődék nem gócpontok a járvány terjedése szempontjából, így nyitva maradtak, náluk most nem lesz változás.

Milyen védelmi intézkedések lesznek az intézményekben?

Alapvetően a szeptember 1. és március 10. közti állapot tér vissza, vagyis

belépés előtt testhőmérséklet-mérés,

maszkhasználat,

távolságtartás és

rendszeres fertőtlenítés.

Mennyit lehet hiányozni az iskolákból?

Maruzsa Zoltán azt mondta, az intézmények vezetői később is megmaradó felhatalmazást kaptak arra, hogy a szülők ne küldjék iskolába a gyermekeket.

Tehát ha a szülő nem akarja iskolába küldeni a gyerekét, megteheti, és a hiányzást igazoltként kell kérvényezniük az intézményvezetőtől, neki megvan a felhatalmazása arra, hogy igazolja.

„Aki a tanév során 250 óránál többet hiányzik, annak osztályozó vizsgát tehet a tantestület döntése alapján” – mondta Maruzsa Zoltán.

Lehet otthonról hallgatni az órán elhangzottakat?

A Kormányinfón elhangzottak alapján nem, mert nem lesz hibrid oktatás, a tanároktól nem várható el, hogy "kétszer tanítsanak" – mondták. Az otthonmaradóknak digitális oktatás nem lesz.

Ennek ellenére nem zárható ki, hogy egyes intézményekben vagy osztályokban gondoskodnak arról, hogy valamilyen formában hallják, lássák az órán elhangzottakat a hiányzók.

Maruzsa Zoltán szerint technikailag nem kivitelezhető egyszerre a digitális és jelenléti oktatás, el kell fogadni azt, hogy az osztálytermi órákat nem lehet pluszban közvetíteni az otthon maradók számára

Be vannak oltva a pedagógusok?

A kormány az eredeti iskolai nyitásról szóló bejelentés után soron kívüli oltást hirdetett a pedagógusoknak, ezt április 1-jétől két körben végezték. Minden regisztrált pedagógusnak, iskolai dolgozónak lehetősége volt élni az oltakozással, akinek ez valamiért nem sikerült, pótalkalmat kaptak.

Ezek első oltások voltak, valamennyi védettség már ezek után is kialakul, vakcinánként változó idő, jobbára két-három hét után. Vasárnapig 155 306 köznevelésben dolgozót oltottak be.

Nyitókép: MTI/EPA/YNA/Dzson Hon Kjun