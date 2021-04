Erősödnek a hangok a krónikus beteg gyerekek oltását illetően

„A krónikus beteg gyermekek ugyanúgy fokozott kockázatnak vannak kitéve, ahogyan a krónikus beteg felnőttek” – fogalmazott az InfoRádióban Havasi Katalin.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint elsőbbséget kell kapjanak az oltási sorban

a szív-,

légzőrendszeri-,

máj- vagy

cukorbetegséggel

küzdő gyerekek. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) eddig csak egy vakcina beadását engedélyezte 18 év alattiaknak, a Pfizer oltóanyaga már 16 éves kortól adható, így fontos lenne, hogy legalább a 16–18 év közötti korosztály krónikus betegei megkapják a vakcinát, tette hozzá a szakember.

Az utóbbi időben egyre több szakmai szervezet, köztük a Házi Gyermekorvosok Egyesülete is, megkereste mind a tisztifőorvost, mind az Emmi illetékeseit, hogy az említett csoportba tartozók kerüljenek be az oltandók közé, jegyezte meg Havasi Katalin, arra is kitérve, bár senki sem vitatja az idős krónikus betegek oltási prioritását, hiszen nagyon nagy kockázatot hordoznak, most már a 16 évnél idősebb krónikus beteg gyereknek – és az ő családjaiknak is a fészekimmunitás végett – elsőbbséget kellene élvezniük.

A szakember hozzátette: jelenleg is tesztelnek vakcinákat a 12–15 éves korosztály, valamint csecsemők körében, amint ezek zöld utat kapnak, meg kell kezdeni a gyerekek oltását is. Annál is inkább, mert a lakosság mintegy 20 százalékát teszik ki, és a nyájimmunitáshoz az oltásuk elengedhetetlen.

Szlavik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője szerdán, az InfoRádió Aréna című műsorában ugyancsak azt mondta: a veszélyeztetett gyereknek javasolt az oltás. „Abban szinte biztos vagyok, hogy a rizikócsoportba tartozó gyermekeket érdemes lesz beoltani, azonban általánosságban a gyerekek oltásával kapcsolatban még meg kell várni azokat a tapasztalatokat, amiket Izraelben és az Egyesült Államokban szereznek” – fogalmazott.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, ha az egészségügyi hatóságok úgy döntenek, május végéig a 16–18 év közöttiek is megkaphatják az oltást, tekintve, hogy a jelenlegi tervek szerint május végéig rendelkezésre fog állni mintegy 8 millió első oltás, de 7 milliónál biztosan több.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke egyébként az április 19-i iskolanyitás időszerűségével kapcsolatban nem tudott egyértelműen állást foglalni. Havasi Katalin szerint a gyerekek otthon maradva tudják elkerülni leginkább a fertőzést, a karantén ugyanakkor a mentális egészségükre veszélyes. Azt is hozzátette: az otthon töltött idő jóval több volt, mint a betegség lappangási ideje, így kevés az esély arra, hogy a gyerekek a visszatérés után fertőzzenek.

