Gyermekorvos: ideje lenne a fiatalokat is oltani

Ugyan az elmúlt egy év során világszerte az volt tapasztalható, hogy a gyerekek jóval kevésbé érintettetek a koronavírussal járó súlyosabb, kórházi esetekben, ezáltal pedig az oltóanyagokat szinte kizárólag a felnőtt korosztályra tesztelték, az elmúlt hetekben lényegesen megnőtt a gyermekpopuláció érintettsége is, hívta föl a figyelmet az InfoRádióban Póta György gyermekorvos.

A szakember megjegyezte, ugyan tudva levő, hogy a gyerekek jobb helyzetben vannak, ugyanakkor a transzmisszióban, tehát a vírus továbbadásában, ezáltal pedig a járvány fenntartásában az egyik legkiemelkedőbb szerepet játsszák.

Vagyis a nyájimmunitás eléréshez nélkülözhetetlen, hogy a gyermekpopuláció is kellő mértékben át legyen oltva, máskülönben nem lesz vége a pandémiának, a vírus pedig közöttünk marad.

Magyarországon hivatalosan jelenleg a már engedélyezett vakcinák közül egyik sem adható be 18 éves kornál fiatalabbaknak. Póta György véleménye szerint azonban a külföldön már 16 éves kortól engedélyezett Pfizert idehaza is alkalmazni kellene ebben a korosztályban, legalább a krónikus betegségben szenvedő fiatalok körében. Reméli továbbá, hogy néhány hónapokon belül engedélyt kaphatnak bizonyos vakcinák, amelyek már 3 vagy 6 éves kortól is adhatók lesznek.

Póta György végezetül arról is beszélt, hogy az eddigiekben nem igazán volt arra példa, hogy házi gyerekorvosokat is berendeltek volna Covid-osztályokra, azonban – egy keddi hír szerint, amelyről az Infostart is beszámolt – a jövőben előfordulhat, amit nem tartana szerencsés dolognak az alapellátást illetően.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay