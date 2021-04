Gulyás Gergely: 5-6 napon belül elérjük a 3 millió oltást, újabb lazítás jön

Gulyás Gergely: a védettség az első oltás beadása után részben keletkezik. 80 százalékos. Arra kérjük a tanárokat, legyenek tekintettel a szülőkre, április 19-re állhasson vissza az oktatás rendje! Az online oktatás is működőképes, a vártnál jobban sikerült működtetni, de az oktatás-nevelés hatékonyságát semmi nem tudja úgy segíteni, mint a személyes jelenlét.

2021.04.08. 10:49

Értékelte az oltási programot a kormány

Gulyás Gergely: 2 638 000-nél is több első oltással rendelkező van. A kormány hetekkel ezelőtt döntött arról, hogy a nyitás az oltottszámtól függ. Az egyetlen valódi, érdemi fegyver ugyanis a vakcina. Az új szabályokkal sikerült a tömeget mérsékelni, a négyzetméterszabállyal és a hosszabb nyitvatartással. Kevesebb mint egy hónap alatt 2,5-szeresére növeltük az oltottak számát, a hónap végére 4 millió fölé szeretnénk emelni. Köszönet György Istvánnak, köszönet az oltó orvosoknak, köszönet a kormányhivataloknak. A regisztráltak számát tekintve 3,95 millió körül jártunk reggel. Ehhez ha még 200 ezer regisztrálatlan egészségügyist hozzáadunk, akkor ki lehet jelenteni, hogy több mint 50 százalék az, aki be van oltva vagy oltásra jelentkezett. Továbbá is kérjük, mindenki regisztráljon oltásra.