Pénteken minden kiderül a következő hetek járványintézkedéseit illetően – a nap hírei

Az operatív törzs péntek reggeli ülése után jelenti be a kormányfő a következő időszakra vonatkozó szabályokat – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta: a nyitást várhatóan a beoltottak számához fogják kötni. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a lazításnak nincs itt az ideje. Hozzátette: a csütörtök este zárult nemzeti konzultáció eredményei alapján dönt a kormány a nyitás részleteiről. Úgy vélte: júniusra elérhető a lakosság átoltottsága.

Újabb csúcsra emelkedett és meghaladta a 200-at a koronavírus okozta betegségben egy nap alatt meghaltak száma Magyarországon – erősítette meg az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján megismételte: a kórokozó agresszív brit mutánsa miatt a következő két hétben tovább nőhet a fertőzöttek száma. Hangsúlyozta: a romló járványügyi adatok nem teszik lehetővé a korlátozások enyhítését. A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a regisztrált 3 millió 300 ezer ember fele már megkapta a védőoltást.

Biztonságosnak minősítette az Európai Gyógyszerügynökség az AstraZeneca koronavírus-elleni vakcináját, de további vizsgálatokat tart szükségesnek. Az elmúlt napokban elővigyázatosságból számos európai ország felfüggesztette fel a vakcina használatát, miután több beoltottnál vérrögképződést tapasztaltak. A gyógyszerügynökség vezetői úgy értékelték, hogy a brit-svéd vállalat oltásának előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Korábban a WHO is hasonlóan foglalt állást.

Az európai parlamenti frakció után a Néppártból is kilép a Fidesz. Novák Katalin Twitter-oldalán jelentette be a hírt. Közzétette azt a levelet is, amelyben tájékoztatja az EPP főtitkárát, hogy pártja a továbbiakban nem kívánja fenntartani tagságát az Európai Néppártban. A Fidesz képviselői március elején hagyták el a Néppárt európai parlamenti frakcióját, miután az módosította alapszabályát.

A jövő héttől intenzív tárgyalásokat folytat a kormánnyal a főváros a következő évek uniós forrásainak felhasználásáról – jelentette be a főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után. Karácsony Gergely hozzátette: sikerült megállapodni arról az idei 10 milliárd forintról, amit a főváros a kerületi járó- betegellátás fejlesztésére fordíthat, de a legtöbb kérdésben még nincs egyezség. Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár azt mondta: a kormány az állami és uniós forrásokból 3 ezer milliárd forintot javasolt a következő években a fővárosi fejlesztésekre.

Elektronikus úton is intézhetik a szülők az általános iskolai és az óvodai beíratást – közölte a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy az általános iskolákba április 15-16-án lesz majd a beiratkozás, az óvodás esetében április 20 és május 20 között lesz majd erre lehetőség. Április végére lesznek meg a végleges felvételi eredmények.

A tavalyihoz hasonlóan kizárólag írásbeli érettségi megtartását javasolja a kormánynak az MSZP. Hiller István volt oktatási miniszter kiemelte, hogy a diákok az elmúlt három félévben nem tudtak a hagyományos módon felkészülni a vizsgákra. Úgy vélte: az online oktatásban a tanulók ötödrésze nem fér hozzá a tudáshoz az eszközhiány és az internet-hozzáférés hiánya miatt.

Magyarország elkötelezettségét hangsúlyozta a terrorizmus elleni küzdelemben a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala budapesti irodáinak átadásakor. Szijjártó Péter szerint azzal, hogy a szervezet Budapesten nyitja meg regionális központját, Magyarország fontos helyet tölt be a nemzetközi terrorellenes küzdelemben.

Az idén nem lesz Balaton Sound és VOLT Fesztivál. A szervezők bejelentették, hogy 2022-re tolják a két rendezvény újraindulását. Közölték: már nagyon közeli lenne az idei időpont, de a járvány harmadik hullámának közepén, még az sem látszik, hogy mikor lehetne elindítani a kampányt, a jegyértékesítést. Ezek nélkül pedig lehetetlen egy nyár eleji nagy fesztivál biztonságos megvalósítása.

Horvátországban nem lesznek lezárások a húsvéti ünnepek idején, és lakhelyelhagyási tilalmat sem vezetnek be. A válságstáb pénteken ajánlásokat fogalmaz meg egyes megyékre. Szlovákia megtiltja ugyanakkor szombattól állampolgárai számára a külföldi utazást. Franciaországban legalább négy hétre újabb általános karantén lép életbe szombattól a 100 francia megyéből tizenhatban, köztük Párizsban.