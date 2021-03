Itt a dokumentum: kilép a Fidesz az Európai Néppártból

A kilépésre a korábbi kormányzati és miniszterelnöki nyilatkozatok alapján már számítani lehetett, most a családokért felelős tárca nélküli miniszter be is jelentette, hogy Fidesz kilép az Európai Néppártból.

Itt az idő elbúcsúzni – írta rövidke Twitter bejegyzésében Novák Katalin, mellékelve a Fidesz Európai Néppártból való kilépő nyilatkozatát.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 18, 2021

Az Antonio López-Istúriz White-nak címzett levélben annyi szerepel, hogy a Fidesz a továbbiakban nem kívánja megőrizni tagságát az Európai Néppártban.

A párt képviselői március 3-án léptek ki az Európai Parlament néppárti frakciójából, miután az megszavazott egy alapszabály-módosítást, amely szerint nem csak tagokat, hanem egész delegációkat lehet kizárni és felfüggeszteni a néppárti képviselőcsoportból. A Fidesz végig ellene intézett támadásnak tekintette a tervet, majd a döntést. A képviselők függetlenként folytatják az EP-ben, a KDNP képviselői a frakció (és a párt) tagjai maradnak.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnökség/Kékesi Donát