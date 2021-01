Koronavírus - a járvány legfrissebb hírei egy helyen

Egy Covid-betegeket is kezelő magyar kutatóorvost is kitüntetett az óév végén II. Erzsébet angol királynő a Birodalmi Rend Tagja-díjjal. Szakmány Tamás professzor egy walesi kórházban dolgozik intenzív terápiás orvosként, mellette kutat, és mint kiderült, szenvedélyes búvár, de ha utazhatna, akkor Magyarországra vezetne az első útja.

2021.01.17. 12:09

Szélesedik az oltási kampány Izraelben

Vasárnaptól az 50 év felettiek után elkezdik oltani a 45 évesnél idősebbeket is a koronavírus elleni vakcinával - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja vasárnap. A veszélyeztetett csoportokhoz tartozó fiatalabbakat eddig is oltották, így az egészségügyi minisztérium honlapjának adatai szerint a 40 és 50 év közöttiek 24,7 százaléka már megkapta a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltóanyagának első, illetve 1,6 százaléka már a második dózisát is. Izraelben a december 20-án kezdődött oltási kampány során 2 millió 46 ezer 729 ember kapta meg az első védőoltást, közülük már 224 ezer 970 ember kapta meg - három hét elteltével - a második, emlékeztető oltást. Eddig a mintegy 9,3 milliós lakosság 23 százaléka kapott oltást, ami azt jelenti, hogy Izrael továbbra is világelső a beadott oltások lakosságarányos mértékében. A 90 év felettiek 81,1 százalékát, a 80 és 90 év közöttiek 78,3 százalékát, a 70 és 80 év közöttiek 85 százalékát, a 60 és 70 év közöttiek 67,2, százalékát, az 50 és 60 közöttiek 44,9 százalékát oltották be eddig a tájékoztatás szerint. Eközben a másfél hete tartó harmadik, szigorú országos zárlat miatt ismét jelentősen megugrott a munkanélküliek száma. (MTI)