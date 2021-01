Ennyibe kerül a neten egy "ki tudja, milyen" oltás

A decemberihez képest ugrásszerűen megnőtt azoknak a dark webes hirdetéseknek a száma, amelyek koronavírus elleni oltást kínálnak megvételre. A múlt év utolsó hónapjában nyolc oldalnyi ilyet találtak a Check Point internetbiztonsági cég munkatársai, szemben az idén januári 34 oldalnyi hirdetéssel - több mint 340 hirdetésben kérnek csalók nagy összeget bitcoinban azoktól, akik egyelőre nem tudnak koronavírus elleni oltáshoz jutni. A speciális szoftver segítségével elérhető dark web az ehhez hasonló, kétes ügyletek helyszíne - fegyvert, drogot és egyéb illegális termékeket, szolgáltatásokat kínálnak itt bűnözők és csalók is.

A CNBC cikke arról számol be, hogy míg tavaly átlagosan 250 dollár volt egy oltás ára dark weben, addig most 500, esetenként akár 1000 dollárt is kicsalnak azoktól, akik kétségbeesetten próbálnak vakcinához jutni. A Check Point munkatársai a Telegram nevű üzenetküldő applikáció segítségével kapcsolatba léptek az egyik eladóval és megrendeltek tőle egy adag vakcinát. A kutatóknak

750 dollárnyi bitcoinért ajánlottak fel egy kínai védőoltást,

de amint kifizették annak árát és erről bizonyítékot mutattak az eladónak, annak profilja eltűnt, védőoltás pedig a mai napig nem érkezett hozzájuk.

Az internetbiztonsági cég munkatársai azt találták, hogy a hirdetések kizárólagosan bitcoint fogadnak el fizetőeszközként - ezt korábban teljesen anonim fizetési módnak tartották, mostanra azonban valamivel követhetőbbé vált. Sok eladó nem egyesével, hanem csomagban kíván értékesíteni oltást - egyikük például 10 ezer fioláért 30 ezer dollárt kért. A dozírozás terén is tapasztaltak furcsaságokat a kutatók: egy meg nem nevezett gyártású vakcinából annak eladója szerint például 14 adag kell a védettség kialakulásához, miközben az eddig jóváhagyott szerekből általában kettő szükséges.

A Check Point szerint a vakcinacsalók hirdetéseinek megszaporodásában komoly szerepe van annak, hogy az emberek nem akarnak várni az oltásra.

"A jelenség oka az igény, amely a heteket, hónapokat az oltásra várni nem hajlandó emberektől ered"

- írta a cég blogján. "Sokan reményteljesen figyeljük a vakcinákkal kapcsolatos híreket, de mások rosszindulattal és kapzsisággal telve teszik ezt. Az emberek koronavírustól való félelmére, az immunitás iránti erős vágyára építve akarnak meggazdagodni" - tették hozzá. A vakcina valós ára Korábban kiszivárgott, mennyibe kerül az EU számára az előzetesen megkötött szerződések alapján egy-egy adag koronavírus elleni vakcina.

Az Oxford/AstraZeneca oltása 1,78 euró, azaz 641 forint, a Janssené 8,50 dollár, azaz 2517 forint, a Sanofi/GSK-é 7,56 euró, vagyis 2724 forint, a BioNTech/Pfizeré 12 euró, tehát 4324 forint, a CureVacé 10 euró, nagyjából 3603 forint, míg a Modernáé 18 dollár, azaz 5331 forint. (Január 13-i árfolyamok szerint váltva.)

Ezt az államok fizetik, az egyes polgároknak - amennyiben kivárják sorukat - az oltás nem kerül pénzbe.

Nyitókép: Pixabay