Kásler Miklós fontos üzenete az oltásról

Számos tévhit, álhír és elbizonytalanító információ jelenik meg a védőoltásokról, miközben már bizonyított, hogy a Pfizer vakcinája biztosítja a koronavírus elleni védelmet – közölte Kásler Miklós. Az emberi erőforrások miniszter leszögezte: nem a védőoltástól kell tartanunk, hanem a fertőzéssel járó kockázatoktól.

Beszélt arról is, hogy a vakcináknak kiemelt jelentőségük lesz a védelem kialakításában, de továbbra is mindenkinek be kell tartania a járványügyi intézkedéseket

Emlékeztetett, hogy az oltás beadását nem javasolják a várandósoknak és azoknak, akik kórelőzményében súlyos, kórházi ellátást igénylő anafilaxiás reakció van, vagy allergiásak a védőoltás bármely összetevőjére.

A friss adatok szerint a védőoltásra eddig közel 600 ezren regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton.

