A járvány miatt visszafogottan zajlottak az 1956-os megemlékezések

"A magyar egy szabadságszerető nép, amely küzdött az internacionalista baloldali diktatúra ellen" - szögezte le a Fidesz, hozzátéve: "most, a koronavírus-járvány időszakában is megóvjuk hazánk szuverenitását a politikai támadásokkal szemben, valamint a magyar emberek életét és anyagi biztonságát".

A közösséggé válás élménye teszi fontossá október 23-át, 1956 és 1989 e napját is - mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Budapesten, a fővárosi önkormányzat által az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen. Érdeklődők az 1956-os pesti nők előtt tisztelgő arcképkiállítás megnyitóján az V. kerületi Városháza parkban 2020. október 23-án. MTI/Mónus Márton

2020.10.23. 14:30

Párbeszéd: Magyarország helye az európai demokratikus közösségben van

A Párbeszéd egyetért az '56-os forradalmárokkal és azt gondolja, hogy Magyarország helye az európai demokratikus közösségben van - mondták a párt politikusai pénteki, online is közvetített budapesti megemlékezésükön.

Kocsis-Cake Olivio országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy október 23. jó alkalmat ad az emlékezésre és a visszatekintésre, mert mesél a múltról és üzenete van a mának is. A forradalmárok mindenekelőtt a szabadságért álltak ki, azért, hogy a mindenkori hatalom ne szóljon bele abba, mit gondolnak, miben hisznek az emberek - jelentette ki. Már akkor is furcsa jelzőkkel látták el azokat, akik mást gondoltak, voltak ők imperialisták, rendszeridegenek, ellenforradalmárok. Ma is azt látni, hogy akik másként gondolkoznak, azokat mindenféle furcsa jelzővel illetik: libernyákok, diplomás kommunisták, sorosisták vagy éppen hazaárulók - tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy 1956-ban a forradalmárok nemet mondtak a félelemre, a forradalom is azért tört ki, mert az emberek már nem féltek a hatalomtól, október 23-án félnivalója csak a hatalom embereinek volt. A mai hatalom semmi mástól nem fél, csak a hatalma elvesztésétől, annak rendeli alá minden cselekedetét, hogy még négy évig "gyűjtse azt a pénzt, amiből még több hatalmat vesz" - jelentette ki.