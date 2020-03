Operatív törzs: már a mentők is tudnak mintát venni

Az érvénybe lépett kijárási korlátozás második teljes napjára, vasárnapra virradóra újabb magyarországi krónikus betegek lettek halálos áldozatai az új koronavírusnak, így 13-ra nőtt a számuk. A regisztrált fertőzöttek száma közben 408-ra nőtt, de 34-en már felgyógyultak. Volt tehát vasárnap is miről beszélnie az operatív törzs illetékeseinek az online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor, a törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, a határforgalom helyreállt, akadálytalanul a halad.

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy nőtt a mintavételek, a betegek és az elhunytak száma is. Utóbbiakról elmondta, hogy két idős emberről van szó, 90 év körüliekről, krónikus betegekről, állapotukhoz hozzájárult a koronavírus-fertőzés. Elmondta még: éjjel-nappal műdnek a laboratóriumok.

A betegség jellemző tünetei hasonlóak az influenza tüneteihez, ha valaki ezeket tüneteket tapasztalja magán, forduljon a háziorvosához - de telefonon!

Ismételten felhívta a figyelmet, hogy az idősek 9-12-ig szóló vásárlási lehetősége "végszükségletre" vonatkozik, senki ne használja ki, akinek nem muszáj.

Kiemelte, az ágyak, az orvosok, a gyógyszerek rendelkezésre állnak a védekezéshez, időben szóljanak a betegek, hogy eredményesen lehessen védekezni.

Kérdések:

- Sokan bagatellizálták a vírus terjedését Európában. Mit gondolnak erről?

- Mi a WHO közléseire hivatkoztunk, kezdetben valóban nem úgy tűnt számára, hogy Európában súlyosak lesznek a járvány következményei, de később felülbírálta saját álláspontját.

- Van-e a fertőzöttek között fiatal vagy gyermek.

- Igen, sajnos van.

- Hogyan értékelik a kijárási korlátozások lakossági fogadtatását?

- Megfelelően, az emberek megértették, hogy mi a teendőjük.

- Lehet-e a Magyarországra érkezett maszkok minőségében bízni?

- Minden eszközt átvizsgálunk, amely Magyarországra érkezik.

- Hány egészségügyi dolgozó szolgáltatott pozitív mintát?

- Van egészségügyi dolgozó, aki fertőzött, de nem dolgozik.

- Mikor kapnak védőfelszerelést a szemétszállítók?

- Folyamatosan szükség van nekik rá, ahogy a szennyvizeseknek is. A munkáltató dolga ellátni őket védőfelszereléssel.

- Várható-e a tesztek számának a növelése?

- Növekszik, folyamatosan növeljük. A hét laboratórium az örökítőanyag kimutatását vizsgálja.

- Több településen hemzsegnek a turisták, hozhat-e velük kapcsolatos döntést az adott település vezetője?

- Az ő jogosítványuk korlátozott. A legfontosabb, hogy az állampolgárok értsék és tartsák be a szabályokat. Csoportosulni tilos, közösségben eltölteni a szabadidőt tilos. Tartsák be a szakemberek utasításait is!

- Kiugróan magas az elhunytak aránya a betegekhez képest nemzetközi viszonylatban. Mit gondolnak erről?

- Ez nincs így. A lakosságszámhoz képest nincsen kiugró szám, a más országokkal való összevetésnek pedig nincs értelme, minden országban más és más intézkedéseket, máskor és máskor vezettek be, a járványgörbe pedig szépen, laposan halad.

- Milyen típusú krónikus megbetegedések növelik a fertőződés kockázatának, illetve a halál kockázatának mértékét?

- Szív- és érrendszeri megbetegedés, daganatos megbetegedés, ez a többség. Ahogy a koronavírus nélküli időszakban is. Az elmondható még, hogy a koronavírus gyorsítja a halálhoz vezető folyamatot az ő esetükben.

- Mennyi védőfelszerelést szállítottak ki?

- Minden kórház egyheti tartalékkal rendelkezik.

- Nagymágocson egy idősotthonban valaki koronavírusos. Igaz ez?

- Elesett egy idős ember ott, belázasodott, így vizsgálat alá vonták és kimutatták nál a koronavírust. Az összes kontaktot fel kell deríteni, 216 ápolt van az intézményben, 7-en pozitivitást mutattak ki közülük, de egyetlen gondozó sincs a fertőzöttek között.

- Mekkora most az eddig elhunytak átlagéletkora?

- 69 év.

- Az idősek egy része korábban szeretne vásárolni menni. Lesz-e ebben változás?

- Nem látjuk indokoltnak. Ez egy két hétre szóló korlátozás, mindenkinek ehhez kell alakítani az életritmusát. Gondolnunk kellett azokra, akik munkába menet vásárolnak.

- Mikorra léphet át a járvány az exponenciális szakaszba?

- Rövid az időnk, 24 óra alatt 66 fővel nőtt a pozitív esetek száma. Néhány nap vagy hét az, amiről szó van.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi