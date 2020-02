Koronavírus: minden a járványról – percről percre

2020.02.28. 08:58

Üres szenteltvíztartók - "nem isteni büntetés"

A koronavírus-fertőzés terjedése elleni óvintézkedésként még a vatikáni kápolnákban is megüresedtek a szenteltvíztartók. A fertőzésben jelenleg érintett észak-olaszországi térségekben mindazonáltal a papok a templomok vasárnapi újranyitásában reménykednek - derül ki pénteki sajtójelentésekből. A fertőzés miatt hét napja bevezetett óvintézkedések a templomokra is vonatkoztak. A legtöbb fertőzöttet számláló Lombardia és Veneto tartományban a templomok többsége bezárt, vagy ha nyitva is maradtak, felfüggesztették a misézést. Lezárta kapuit az észak-olaszországi egyházmegyék két jelképes helyszíne, a milánói dóm és a velencei Szent Márk-bazilika, melyek a jelenlegi tervek szerint hétfőtől nyithatnak újra, de csak "adagolva" engedik be a látogatókat. Angelo Scola nyugalmazott milánói érsek nyílt levélben fejtette ki, hogy a koronavírus nem "isteni büntetés", hanem ugyanolyan fertőző betegség mint akármelyik más volt az emberiség történetében. Elmaradtak a hamvazószerdai körmenetek is, több észak-olasz plébános közösségi oldalán jelentette be a hívőknek, hogy ezeket hosszabb harangzúgással helyettesítik. (MTI)