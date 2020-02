Koronavírus – Kiderült, mit fizet a biztosító, és mi az, amit nem

Megrohamozták az emberek a biztosítókat, a koronavírus terjedése miatt ugyanis számos kérdés merül fel azokban, akik utazás előtt állnak. Sokan lemondanák az utat, mások pedig azt szeretnék megtudni, fizet-e a biztosító, ha karanténban rekednek vagy megtéríti-e az időközben karanténba került területen lévő szálloda a költségeiket.

Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz ügyvezető igazgatója elmondta, a legtöbben az iránt érdeklődnek, hogy ha van útlemondás-biztosításuk is, akkor ezen a címen kaphatnak-e kártérítést, ha a járvány miatt, akár a Külgazdasági és Külügyminisztérium figyelmeztetésének hatására, lemondanak egy már befizetett utazást.

A válasz egyértelműen az, hogy nem kaphatnak

– közölte a CLB független biztosítási alkusz cég.

Az útlemondás olyan tétel a biztosításban, amely akkor lép életbe, ha magával a biztosítottal vagy közvetlen hozzátartozójával történik valami – például igazoltan beteg lesz –, ami miatt nem tud elutazni – magyarázza Németh Péter. A cég kommunikációs igazgatója felhívja a figyelmet a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kiemelten kockázatosnak minősített országokba való utazás veszélyeire is. Egy esetleges vesztegzár területén bajba került ügyfeleken ugyanis a biztosítók sem tudnak segíteni, nem tudják érvényesíteni a szerződésben vállalt szolgáltatásokat. Vagyis

nem a szándék, hanem a teljesítés feltételei hiányoznak.

Nagyon sokan azt is kérdezik, hogy ha karanténba kerülnek, hogyan fog rajtuk segíteni a biztosító. A válasz erre is az, hogy közvetlenül sehogy. Erre a helyzetre is az érvényes, hogy egy lezárt területen a biztosítók sem képesek megfelelő szolgáltatást nyújtani. Viszont a külföldön karanténba került magyarok legalább számíthatnak a kórházi napi térítésre és a megfigyelés idején kiesett aktív kereset és táppénz különbözetének a megtérítésére, ha van ilyen kitétel a biztosításukban.

Németh Péter szerint

ezekben a napokban érdemes különösen gondosan átnézni az utasbiztosítási szerződéseket,

ha kell, inkább egyeztetni a biztosítóval, hogy minden szükséges tétel szerepel-e benne.

A szinte óránként változó helyzetben az is előfordulhat, hogy egy tegnap még biztonságosnak gondolt külföldi várost mára lezárnak, ott rekednek a turisták, a régió státuszát is veszélyessé minősíti a minisztérium. Nem árt tudni – magyarázza a szakértő -, hogy attól kezdve ott sem adottak a feltételek ahhoz, hogy működjenek az utasbiztosítási szolgáltatások.

Azok viszont, akiknek van stornobiztosításuk, és esetleg megbetegedés miatt, még a lezárás előtt hazautaznak, számíthatnak rá, hogy a tervezett program bizonyíthatóan visszamaradt költségeit – szállodai díj, befizetett programok, már megvásárolt síbérletek – megtérítik a biztosítók.

Németh Péter felhívta a figyelmet a biztosítás meghosszabbításának fontosságára is: azok, akik már nem tudnak hazajönni, gondoskodjanak a szerződésük meghosszabbításáról, hogy a zárlat feloldása utáni hazaúton ne maradjanak védtelenül. Ehhez a szolgáltatóval közös megegyezés szükséges, ezért a biztosítóval akár telefonon is egyeztetni kell – figyelmeztet a szakértő.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Andrea Meola