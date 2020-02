Orbán Viktor: az emberek pánikreakciója nem teljesen indokolatlan

A Reuters brit hírügynökség jelentése szerint Törökország már nem tartja fel az Európába törekvő migránsokat. Erre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban péntek reggel elmondta, most ugyan a koronavírus minden figyelmet magához vonz, a történelmi kihívás maga a migráció, a föláramlás történelmi trend, "mi pedig az útvonalon fekszünk".

A kérdés szerinte az a következő 10-20 évben, hogy hol sikerül ezt a feláramlást megállítani.

"Én mindig is azt képviseltem, hogy a migráció hullámszerű, akármilyen hullám érkezik, Magyarország képes, hogy a jogi, műszaki és a humán erőforrás eszközöket biztosítani" - fogalmazott, hozzátéve, a magyar emberek és a kormány együtt lép fel az illegális bevándorlással és a migrációval szemben.

Ezzel kapcsolatban ismertette,

megkezdődött egy V4-Erdogan-csúcs szervezése abban a témában, "hogy mire számítsunk",

erre még a következő brüsszeli csúcs előtt sor is kerül.

A koronavírus témájára rátérve azt mondta, két új fejleménnyel kell számolni:

kialakult egy európai gócpont Olaszországban a szomszédos országokban is megjelent a vírus.

Nagy a valószínűsége szerinte annak, hogy a vírus megjelenik Magyarországon is.

"Már egy hónappal ezelőtt életre hívtuk az operatív törzset, ami a megjelenésig a megelőzésen dolgozik, tagja Kásler Miklós, Pintér Sándor és a katsztrófavédelem is. Tartottunk szemléket, hogy megvannak-e az eszközök, meghallgattuk a tisztifőorvos asszonyt is, megállapítottuk, hogy a szükséges laboratórium rendelkezésre áll, ugyanígy a szakemberek is, a protokollrendszer üzemben van, amennyire lehetett, felkészültünk, 24 órás ügyelet van, szűrőrendszer is működik a határon."

Szerinte az emberekre is szükség van a védekezéshez, nem véletlenül kérik a hatóságok, hogy ne menjenek az emberek és az iskolás csoportok a fertőzött területekre. Ebben a helyzetben Pintér Sándor két-három naponta beszámol a kormányfőnek.

Van egy vita szerinte arról, hogy a járvány mennyire komoly, "de megértést kell tanúsítani a hatóságok felé, mivel

a koronavírust nem ismerjük, az emberek pánikreakciója tehát nem teljesen indokolatlan".

A nemzeti konzultációról szólva elmondta, annak az az értelme, hogy bizonyos nemzeti sorskérdésekben bevonjanak minél több embert.

Ismertette, két ügy adja majd a konzultáció gerincét: a börtönbiznisz és a gyöngyöspatai roma szegregáció ügye.

"A március közepén kézhez kapott konzultációs leveleket olvassák el, töltsék ki"

- kérte a kormányfő, aki leszögezte, nem lehet, hogy a bűnözők elvárják, ugyanolyan körülmények között töltsék le börtönbüntetésüket, mint amilyenek között otthon éltek korábban. Ezzel összefüggésben leszögezte: nem az ellenzékkel kell a csatákat megvívni, hanem Soros György hálózatával, a "Soros György-féle pénzügyi birodalommal". A magyar ellenzék közben "összenőtt" ezzel az erővel, "újságírók, politikusok, aktivisták".

Orbán Viktor "háromszor látta, hogy Soros György ki akarja fosztani Magyarországot".

A 8 pontos klímavédelmi akciótervről azt mondta,

vannak olyan szereplői a magyar politikának, akik már megmutathatták volna oroszlánkörmeiket, de "valahogy ezek az oroszlánok korábban nem bömböltek olyan hangosan, pedig volt alkalmuk cselekedni".

"Ne klímavészhelyzetet hirdetgessünk, hanem cselekedjünk" - mondta.

Az EU költségvetésének kudarcos tárgyalásairól is elmondta a véleményét: a takarékos négyek és a kohézió barátai vitája "ingoványos terep".

"Miről szól a vita? Most ott tartunk, hogy a tagállamok egy közös Európa-politika érdekében hány százalékát fizesse be a közös költségvetésbe. Utána dől el a felosztás" - tette egyértelművé.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt