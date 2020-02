Így tarolja le az élelmiszerboltokat most a magyar - megszólaltak a vásárlók

„Folyik a felvásárlás indokolatlanul” – fogalmazott egy idősebb férfi a 3. kerületi Flórián téri szupermarketben. Az InfoRádió munkatársa azért keresett föl több boltot, hogy kiderítse, mennyire fogynak a tartós élelmiszerek. Az említett üzletben járva azt tapasztalták, hogy minden polc tele volt, bár az is igaz, hogy az ott dolgozók folyamatosan a készlet újratöltésén dolgoztak.

A boltban több vásárlót is megkérdezett, hogy milyen tapasztalataik vannak ez ügyben. Egy asszony úgy fogalmazott, hogy ő egyelőre nem tapasztalta, hogy a boltokban kiürülnének a polcok, és a tartós élelmiszerek kezdenének elfogyni, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy egy pánik kapcsán ez bekövetkezzen. „A környezetemben nem pánikol senki” – mondta egy másik hölgy, hozzátéve, hogy ismerősei körében többen fontolóra vették már a héten, hogy kicsit több dolgot vásároljanak otthonra, mint szoktak.

Egy korosabb úr arról számolt be, hogy a Soroksáron élő lányát meglátogatva az egyik ottani szupermarketben üres polcokkal találták magukat szembe, Óbudán azonban ilyet még nem tapasztalt. Egy másik vevő szerint a leginkább a lisztet viszik, de olyat is látott, akik több tucat kutyakonzervet vásárolt. Akadt olyan, aki szerint a felvásárlási láz a pánikhelyzetre utal, ami jellemző is az emberre. A készlethalmozás azzal is indokolható, hogy

a sajtón keresztül ezt a gyakorlatot látják az emberek,

például Olaszország kapcsán, vélekedett egy hölgy, aki szerint sokak fejében a karantén szó azzal egyenlő, hogy nem hagyhatják el az otthonuk, így nem juthatnak élelmiszerhez.

Volt olyan vélemény, amely szerint ahogyan erősödik majd a járvány, úgy fog fokozódni az emberekben a pánikhangulat. A nyilatkozó szerint egyébként a gyógyszertárakban a lázcsillapító fogynak szép számmal.

„Én még csak a szorongást érzem” – fogalmazott egy asszony az InfoRádiónak, aki szerint mindenki próbál az egészségére koncentrálni, és például szájmaszkot szerezni, ami pillanatnyilag hiánycikk. De mint mondta, „háborús helyzetre” nem számít. Egy másik hölgy pedig azt mondta, ő mindig kartonszámra vásárol, nem napról napra, miután így nőtt fel.

