A kormány a koronavírus vámszedőit sem kíméli

Továbbra sincs koronavírusos megbetegedés Magyarországon – hangzott el az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Láng-Bognár Kinga, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője elmondta, reggel a BV Holding 300 ezer szájmaszkot adott át a HungaroPharmának. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egészséges embereknek nem szükséges viselniük a szájmaszkot.

A kormány minden eszközt és forrást az operatív törzs rendelkezésére bocsát – emelte ki a szóvivő, majd ismertette a legfrisebb statisztikákat:

Világszerte 83 389 fertőzöttet regisztráltak,

Európában 816 ez a szám,

míg itthon nem volt fertőzés.

Az elhunytak száma

világszerte 2858 fő,

Európában 19 fő,

Magyarországon nulla.

A felépültek száma világszerte 36 569 fő, Európában 84.

Itthon 18 ember van karanténban. Már 62 mintát vizsgáltak meg. A közúti határátkelőhelyeken ellenőrzöttek száma 383, a repülőtereken pedig 4247 főút vizsgáltak meg. Kínából 1634 személy érkezett közvetlenül vagy átszállással. 134 kínai nem tud vagy nem akar visszatérni hazájába.

A zöld számokra 555 hívás érkezett, pénteken már 163-an érdeklődtek. E-mailben 479 levél érkezett, ezek közül 417-et meg is válaszoltak.

Egy gyömrői háziorvosi rendelőből mentő vitt kórházba egy a koronavírus-fertőzés több tünetével jelentkező nőt. A szóvivő azt mondta, hogy a páciens láztalan, az esetdefiníciónak nem felel meg, de kivizsgálják.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a tájékoztatón azt mondta: megjelentek hírek, melyek szerint bizonyos tartós élelmiszerek iránt megnőtt a kereslet.

„Megértjük, hogy az emberek félnek és felhalmoznak termékeket, de ez nem indokolt. Nincs ok pánikra és felesleges vásárlásra”

- emelte ki.

Hozzátette: ha diagnosztizálnak is megbetegedést is, az sem jelenti, hogy járvány alakul ki. A kormány mindent megtesz a megelőzés érdekében, de a lakosság segítségére is szükség van – közölte.

Mint mondta, a kormány is felkészülten várja a fejleményeket, és rendszeresen tájékozódik az egyes szakterületeken.

Az ITM is kapcsolatban van az illetékes kereskedelmi, szakmai szervezetekkel, a nagyobb szereplőkkel és tájékozódik az ellátás helyzetéről, arról, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő készletek. Eddig azt a tájékoztatást kapták, hogy folyamatos az ellátás a kereskedelmi szektorban és a láncok megfelelő nagyságú tartalékokkal rendelkeznek – fejtette ki, jelezve, hogy helyettesítő termékekből is rendelkezésre áll a megfelelő készlet.

Beszélt arról is, arra is fel kell készüln,i egyes rossz szándékú piaci szereplők a koronavírus vámszedőiként viselkednek és indokolatlanul megemelik egyes termékek árát. Ilyen esetekben versenyhivatali eszközöket is bevetnek majd.

Jelezte, hogy megkezdték a tartós élelmiszerek árának ellenőrzését, hogy kiszűrjék és nyomon kövesse az áremelkedését. A kézfertőtlenítők esetében a tényleges hatékonyságot laborvizsgálatoknak vetik alá.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt