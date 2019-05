Új rendőri egységet vetnek be a Budapest környéki utakon

November elseje óta járja Pest megye útjait a gyors reagálású egység, amely egyszerre nyújt támogatást a forgalom résztvevőinek, valamint saját kollégáinak is. A police.hu cikke szerint az egység az általános közlekedésrendészeti feladatok mellett képes kezelni az előre tervezett és a váratlanul adódó forgalmi helyzeteket is.

Öt nagy teljesítményű motorkerékpárral és a rendőrségi autóflotta krémjét jelképező, szintén dinamikus tempóra termett szolgálati gépkocsikkal látja el feladatait. A delegáció­kísérések, rendezvények, illetve útvonalak biztosítása is a csoport feladata, de kezelnie kell a nem tervezhető, baleset vagy az egyéb ok miatt kialakuló forgalmi helyzeteket is.

Ha nem kapnak riasztást, akkor a többi rendőri egységhez hasonlóan a szabálysértő járművezetők kiszűrésén dolgoznak. Az alosztály intézkedési területe az egész megye, jelen van az autópályáktól, autóutaktól kezdve a főutakon, alsóbbrendű utakon, de akár települések belterületén is. Használnak hatósági jelzés nélküli szolgálati gépkocsit is, de azt is egyenruhában, tehát nem állítanak „csapdát”, és soha nem kell szabályszegést provokálniuk.

