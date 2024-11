Idegen, veszélyes, de cuki állatok terjednek Magyarországon – azonnal lépni kellett

Két gyérítési akció zajlott le a magyarországi mosómedvék és nutriák állományának visszaszorítása érdekében az elmúlt hónapokban, a feladat azonban korántsem fejeződött be. Mivel mindkét inváziós faj gyorsan terjed és országszerte számtalan nehezen kezelhető problémát okozhat, további terjedésük lassítása természetvédelmi, vízügyi és mezőgazdasági szempontból is kulcsfontosságú kérdés – írja az agrarszektor.hu.

A nutria és a mosómedve magyarországi terjeszkedése egyaránt komoly kihívások elé állítja a vadgazdálkodási szakembereket, növekvő állományuk ugyanis számtalan nehezen kezelhető problémát okozhat. Ezek az inváziós fajok egyfelől veszélyt jelentenek a hazai őshonos élővilágra, másrészt viszont, elsősorban a nutria esetén, figyelemre méltó lehet a vízügyi és mezőgazdasági kártételük is. Mindkét faj előszeretettel dézsmálja például a kukoricát, emellett betegségeket terjeszthetnek, harapásuk is veszélyes, ráadásul városi környezetben is nagyszerűen feltalálják magukat.

A mosómedve gyérítésével eddig nem kellett foglalkozni, de a vadászati adatok alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy Pest megyében, az Ócsa környéki erdőkben van egy gócpontja, ahol erőteljesen terjed.

Egyre több a gond a nutriával is. Ezt az eredetileg dél-amerikai eredetű állatot korábban húsáért és bundájáért tenyésztették hazánkban is, ám néhány példány kiszökhetett, sőt a tenyésztők sok helyen szándékosan is elengedték őket, miután a piac összeomlott, az elmúlt 15 évben egyre több helyen tartósan is megtelepedett. Jelenleg főként a nyugati országrészben terjeszkedik, ám felfigyeltek egy börzsönyi populációra is, amely a nyíltabb, nádasos-mocsaras részeken mostanában kezdett megerősödni.

Mivel a mosómedve egész évben vadászható fajnak minősül, a nutria viszont nem, utóbbi fajnál a kezelés megszervezése körülményesebb, így külön egyeztetésekre és speciális engedélyekre is szükségük volt a szakembereknek.

A gyérítés hatásait moist vizsgálják, de a fiatal mosómedvék akár 20-30 kilométert is mozoghatnak, így a faj gyorsan tud új élőhelyeket meghódítani. Nemrég például 100 kilométerrel délebbre, Kalocsa vonalában is jelentették a faj előfordulását, és már a Kiskunság térségében is terjeszkedik. Előbb vagy utóbb pedig az lesz, hogy ezek a gócok elkezdenek összenőni. Németországban is csak néhány párt engedtek ki a harmincas években, az utóbbi években viszont már több mint 200 ezret lőttek ki belőle