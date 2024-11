Szenzációs leletre bukkantak a tudósok Észak-Kelet Szibériában - képek

A Scientifc Reports szaklapban megjelent tanulmány szerint az őskori ragadozó mintegy három hetesen pusztult el. A maradványokat 2020-ban találták meg a Badjariha folyó közelében a sarkkörön túli területen. Az állat teteme egy jégtömbben konzerválódott. Szénizotópos kormeghatározással megállapították, hogy a kardfogú tigris nagyjából 35-37 ezer éve élt, vagyis a kései pleisztocén földtörténeti korban.

A ragadozó a Homotherium latidens fajba tartozott. Nagyon jó állapotban őrződött meg a feje - még az egyes bajuszszálai is láthatók -, a mellső mancsai a karmokkal, valamint az elülső teste, a hátsó testrészek közül a medence és a hátsó lábak csontjai maradtak fenn.

A study in @SciReports examines the frozen mummy of the juvenile Homotherium latidens cub found in the Upper Pleistocene permafrost in the northeast of Yakutia, Russia. https://t.co/7nRzI7yJQF pic.twitter.com/7um2Ay1W5B