Meghalt a Bee Gees eredeti dobosa

Hétfőn, 78 éves korában elhunyt Colin Petersen, a Bee Gees zenekar legendás dobosa - írja az Independent híradása nyomán az Index.

A zenész az 1960-as években csatlakozott a zenekart alapító testvérekhez, Barry, Robin és Maurice Gibbhez, olyan slágerekben játszott, mint az "I Started A Joke", a "To Love Somebody" és az "I Just Gotta Get A Message To You".

"Nehéz szívvel jelentjük be drága barátunk, Colin ’Smiley’ Petersen halálát. Gazdagabbá tette az életünket, és szeretettel, gondoskodással és tisztelettel tartotta össze a csapatunkat. Fogalmunk sincs, hogyan leszünk meg a ragyogó mosolya és a mély barátsága nélkül. Szeretünk, Col, nyugodj békében!"

- búcsúznak a zenésztől a Facebook-on.

A Best of the Bee Gees produkciós menedzsere, Gary Walker elmondta, hogy Petersen szombaton még fellépett egy show-ban, vasárnap pedig a "boldog és szokásos pimasz énjét" hozta - írják.