Kötelezővé tették a bárányhimlő elleni oltást - íme a tudnivalók

Szeptembertől a kötelező védőoltások közé kerül a bárányhimlő elleni - jelentette be Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár kedden, Budapesten.

Müller Cecília megbízott országos tisztifőorvos közölte,

13-16 hónapos korban kapják meg a gyermekek a védőoltást, amelyre 1,3 milliárd forint költségvetési forrás jut. Ezzel tizenkettőre bővült a kötelező védőoltások száma.

Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyar irodájának vezetője azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon nagyon jó, 98 százalékos a különböző fertőző betegségek elleni úgynevezett átoltottság.

Az egyik legragályosabb gyermekbetegség A bárányhimlő (latinul varicella) az egyik leggyakoribb és egyik legragályosabb, cseppfertőzéssel terjedő gyermekbetegség, amelyen a védőoltással nem védett emberek zöme még gyermekkorában átesik. Kialakulása fő időszaka a 3 és 10 éves kor közötti időre tehető, de általában legkésőbb a 15 éves korig megtörténik. A betegséget a varicella-zoster vírus (herpeszvírus) (VZV) vagy más néven HHV-3 okozza, egyike a 8 ismert, emberre is veszélyes herpeszvírusnak. A megfelelő immunitáshoz 2 oltás szükséges, és nagyjából 15-20 nap alatt alakul ki a védettség.

Januárban mondta el az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi szakértője, Dánielisz Ágnes, hogy kiírták a vakcinák előállítására a tendert, és ősztől várhatóan ingyenes és kötelező lesz a kétéves gyermekek számára a bárányhimlő elleni védőoltás.

A szakember akkor arról is beszélt, hogy a közbeszerzési felhívás alapján 2019. június 15-ig 95 ezer, december 15-ig pedig 90 ezer adag oltóanyagot kell beszállítani. Mint mondta,

a házi gyermekorvosok oltják majd be a gyermekeket,

a sikeres közbeszerzés után hozzájuk szállítják ki az oltóanyagot, és ők, valamint a védőnők is kapnak eljárásrendet a teendőkről. Minderről itt írtunk bővebben.

Müller Cecília megbízott országos tiszti főorvos korábban az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról, hogy az oltások hasznosságát a nem oltott közösségekkel összevetve lehet szemléletesen bemutatni. Mint mondta, voltak olyan járványok, amelyek kizárólag az oltatlanok körében terjedtek, mások nem betegedtek meg. Erre a bárányhimlő elleni védőoltás a legjobb példa: ugyanis a bárányhimlő fertőzöttségi kitettsége olyan magas, hogy ezt a betegséget védőoltás nélkül gyakorlatilag lehetetlen elkerülni.

Ennek a betegségnek nagyon súlyos szövődményei lehetnek.

Elfertőződhetnek a kiütések, és ezek nem csak apróbb tályogot jelenthetnek, hanem olyan súlyos elváltozásokat, amelyeknek a kezelése már bőrátültetést igényel. Lehetnek idegrendszeri szövődmények is, ilyen a kisagyi gyulladás, de okozhat agyvelő gyulladást is, ami már életveszélyes megbetegedés, és gyógyulás esetén is maradványtünetek maradnak vissza.

A kötelező oltások rendje Magyarországon

0-4 hetes kor között: BCG (TBC elleni oltás)

2 hónaposan: DTPa+IPV+Hib+PCV (Diphteria azaz torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás és a pneumococcus ellen véd)

3 hónaposan: DTPa + IPV + Hib (Diphteria azaz torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás ellen véd)

4 hónaposan: DTPa + IPV + Hib + PCV (Diphteria azaz torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás és a pneumococcus ellen véd)

12 hónaposan: PCV (pneumococcus ellen véd)

13 és 16 hónaposan: bárányhimlő

15 hónaposan: MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltás)

18 hónaposan: DTPa + IPV + Hib (Diphteria azaz torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás ellen véd)

6 évesen: DTPa + IPV (Diphteria azaz torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás)

11 évesen: MMR és DTap emlékeztető oltás (kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltás)

12 évesen: Hepatitis B (Krónikus májbetegségek, májkarcinóma, májzsugor, HBV által okozott megbetegedései ellen véd)

Nyitókép: Pixabay