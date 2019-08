Vége a vitának, jön a bárányhimlő elleni oltás

A bárányhimlő elleni védőoltást eddig is lehetett kérni, de fizetni kellett érte, és nem adták be egységesen minden kisgyermeknek. Ez változik meg egy héten belül. A korábbi döntés szerint a vakcinát ingyen, két részben, 13 és 16 hónapos korban, adják majd be, bár ezt a gyermekorvosok egy része kifogásolta.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke azt tartotta volna megfelelőnek, hogy a kicsik 15 és 18 hónaposan, más kötelező oltásokkal együtt kapják meg a bárányhimlő ellenit.

"Bizonyított, hogy jobb az immunválasz, ha egyszerre adjuk be az oltásokat, mint ha külön-külön. Nemhogy árt a babának, hanem még jót is tesz a hatás szempontjából" - mondta Póta György.

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár ezzel szemben úgy véli, hogy nem jó, ha az újonnan bevezetett oltást más vakcinákkal együtt adják be.

"A kötelező oltási rendszerben, amelyet most vezetünk be, nagyon fontos szempont, hogy lássuk, a frissen bevezetett vakcina biztonságosan, jól alkalmazható. ha esetleg bárkinél bármilyen szövődmény fellép, minél világosabban lehessen látni, hogy az egyik vagy a másik védőoltás miatt volt" - érvelt az államtitkár.

A felek nyár elején egyeztetést is kezdeményeztek a témában. Az InfoRádió úgy tudja, hogy a döntéshozók nem változtattak a beadás idején: marad a 13 és a 16 hónapos kor.

A kötelező oltások rendje Magyarországon 0-4 hetes kor között: BCG (TBC elleni oltás)

2 hónaposan: DTPa+IPV+Hib+PCV (diphteria, vagyis torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás és a pneumococcus ellen véd)

3 hónaposan: DTPa + IPV + Hib (torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás ellen véd)

4 hónaposan: DTPa + IPV + Hib + PCV (torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás és a pneumococcus ellen véd)

12 hónaposan: PCV (pneumococcus ellen véd)

13 és 16 hónaposan: bárányhimlő (szeptembertől)

15 hónaposan: MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltás)

18 hónaposan: DTPa + IPV + Hib (torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás ellen véd)

6 évesen: DTPa + IPV (torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás)

11 évesen: MMR és DTap emlékeztető oltás (kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltás)

12 évesen: Hepatitis B (krónikus májbetegségek, májkarcinóma, májzsugor, HBV által okozott megbetegedései ellen véd)

Nyitókép: MTI Fotó: Komka Péter