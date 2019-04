Kampányhangulatban zárult az Országgyűlés utolsó ülése

Kocsis Máté fideszes frakcióvezető az EP-választás apropóján kifejezte reményét, hogy az változást hoz az unió migrációs politikájában, mert az gerjeszti a terrorizmust. "Nem helyénvaló a kvóta, nem helyénvaló a migránskártya, nem helyénvaló a bevándorlás legalizálása melletti heti állásfoglalás a döntéshozók részéről. Ezért mi változást szeretnénk. Azt is gondoljuk, hogy az Európai Egyesült Államokban az ezekbe az ügyekbe való beleszólásunk, a döntési kompetenciánk csökkenne, ezért is utasítjuk el".

A Jobbik parlamenti frakcióvezetője, Gyöngyösi Márton azt mondta, hogy a kormány a Fidesz néppárti felfüggesztése miatt elvesztette az érdekérvényesítő képességét az Európai Parlamentben, megismételte azt az ellenzéki vádat, hogy a kormány 86 ezer migránst telepített be az országba, szót emelt a túlóratörvény ellen, valamint ígéretet tett a korrupció felszámolására, illetve a kohéziós alapok megreformálására. "Mi most ezt képviseljük és a következő öt évben az Európai Parlamentben is ezt fogjuk képviselni."

A szocialisták pártelnöke és frakcióvezetője is kampányolt. Tóth Bertalan szerint az Orbán-kormány nyíltan szembemegy az Európai Unió értékeivel.

"Mi történik majd akkor, ha érvénybe lép az a rendelkezés, amely szerint jogállami kritériumokhoz kötik az uniós támogatásokat, és a Magyarországra irányuló támogatásokat felfüggesztik?"

- tette fel a kérdést.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt, ogy a magyarok május 26-án Oroszország és Magyarország között választhatnak, majd összezördült Kövér László házelnökkel. "Önök két forintért az anyjukat is eladják" - állította Szabó Tímea, akit a házelnök rendre utasított: "Képviselőasszony, szégyellje magát és válogassa meg a szavait - a Parlamentben van és nem egy kocsmában!"

A Demokratikus Koalíció az utolsó parlamenti héten a párt kampánytémáit, az Európai Egyesült Államok megalapítását, valamint az európai családi pótlék, minimálbér és minimálnyugdíj, illetve az ezeket finanszírozó multiadó bevezetését népeszerűsítette. Gyurcsány Ferencet, a DK elnöke és frakcióvezetője azt mondta:

"nem állítom, hogy a magyar kormányfő ki akarja veztni az országot az Európai Unióból, de hogy szándékától függetlenül ennek a játéknak ez lehet a vége - brexit után hívjuk huxitnak -, abban majdnem biztos vagyok".

Az LMP-s Demeter Márta is az EP-választásról beszélt. Mi a multik Európája helyett az emberek Európáját építjük, és a szennyező fizet elvét követjük - fogalmazott az ellenzéki képviselő. Hozzátette, hogy az európai minimálbér bevezetéséért ők is harcolni fognak, illetve szeretnének egy közös európai klímatervet és felmondanák a Paks 2-t. "Nulla százalék atom, száz százalék megújuló energia - ez a jövő. A jövő zöld lesz vagy nem lesz" - jelentette ki.

A magyar országgyűlés most szünetre vonul. A képviselők a következő heteken a Ház falain kívül is az európai parlamenti választásra koncentrálnak. A parlament legközelebb május 27-én, hétfőn ül össze.

